চলচ্চিত্রের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ

কোয়ারেন্টিনের দিনগুলো কাটছে ইন্টারনেটের জগতেই বেশি। এই দিনে সময়গুলো তিক্ততায় ভরপুর না হয়ে হতে পারে শিক্ষণীয়।

বাঙালি হিসেবে রক্তক্ষয়ী নয় মাসের ইতিহাসকে জানতে পারি আরও বিষদভাবে এই অবসরে।

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

১. আগুনের পরশমণি—হুমায়ূন আহমেদ।

২. জাহান্নাম হতে বিদায়—শওকত ওসমান।

৩. হাঙ্গর নদী গ্রেনেড—সেলিনা হোসেন।

৪.নীল দংশন—সৈয়দ শামসুল হক।

৫.মা—আনিসুল হক।

৬.একাত্তরের ডায়েরী—বেগম সুফিয়া কামাল।

৭.একাত্তরের দিনগুলি—জাহানারা ইমাম।

৮.আমার একাত্তর—আনিসুজ্জামান।

৯.ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল—হুমায়ুন আজাদ।

১০. স্বাধীনতা ‘৭১’— কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম।

কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ

১. শামসুর রাহমান—আসাদের শার্ট, স্বাধীনতা তুমি, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, রক্তসেচ।

২. কবি জসীমউদ্দীন—দগ্ধগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধা। ৩.আসাদ চৌধুরী—এর নাম স্বাধীনতা।

৪. বেগম সুফিয়া কামাল—প্রথম শহিদ বাংলাদেশের মেয়ে।

৫. মহাদেব সাহা—স্বাধীনতার প্রতি।



নাটকে মুক্তিযুদ্ধ

১. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়—সৈয়দ শামসুল হক।

২. নূরলদীনের সারাজীবন—সৈয়দ শামসুল হক।

প্রামাণ্যচিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

১. Stop Genocide—জহির রায়হান

২. Liberation Fighters—আলমগীর কবির।

৩. Nine Months To Freedom—ঋত্বিক কুমার ঘটক ও এস শুকদেব।

৪. The Country Made For Bangladesh—রবার্ট রজার্স।

৫. ডেটলাইন বাংলাদেশ—গীতা মেহতা।

টাঙ্গাইল বন্ধুসভা