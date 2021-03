স্বাধীনতার ৫০ বছর আমাদের যা মনে করিয়ে দেয়

উল্লেখ্য, ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ কথাটি হেনরি কিসিঞ্জার খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তার নথি থেকে। সেই কর্মকর্তা আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ নিয়ে অনেক দিন কাজ করেছিলেন এবং সেখানকার দেশগুলোকে নিয়ে কথাটি বলেছিলেন। বাংলাদেশেও সে রকম দুর্ভিক্ষের দেশ হবে, এ রকম ইঙ্গিত করতেই কিসিঞ্জার এই কথা ব্যবহার করেছিলেন। তা ছাড়া এ দেশের প্রতি তাঁর রাজনৈতিক ক্ষোভ তো ছিলই।

দুর্ভিক্ষ এখন বাংলাদেশে ইতিহাসের বিষয়। উদীয়মান সূর্যের এই দৃশ্যে সূর্যের উজ্জ্বল আলো খানিকটা ঢাকা পড়েছে মেঘে। কেন? একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের যে অঙ্গীকার ছিল, তা রক্ষা হয়নি; বরং সমাজে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈষম্য বেড়েছে এবং এই দুই ধরনের বৈষম্য একটি অন্যটির শক্তি জোগাচ্ছে। সমাজে নৈতিকতার মান কমছে। একটি জ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিবৃত্তিক মধ্যবিত্ত সমাজের পরিধি বাড়ার বদলে বরং কমছে। ‘সুশীল সমাজ’ কথাটিকে একটা হাসি ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। অথচ জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় পুরো সমাজেরই তো সুশীল পরিশীলিত হয়ে গড়ে ওঠার কথা।

সর্বোপরি এত বছরেও আমরা দেশশাসনের একটা টেকসই বন্দোবস্ত করতে পারিনি, যেখানে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে জবাবদিহি থাকবে। গণতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী যেকোনো শাসনব্যবস্থাতেই জবাবদিহি ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হয় না। আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলেও অমর্ত্য সেন তার সঙ্গে যোগ করেছেন ‘কর্তব্যপরায়ণতা’। জবাবদিহি হলো কার্যকর প্রশাসনের একটা অপরিহার্য শর্ত, আর কর্তব্যপরায়ণতা হলো একটা ব্যক্তিগত নৈতিকতার বিষয়—দুটোই দরকার। (সূত্র: আমার সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধ: “Bangladesh’s socio-economic progress with poor governance: how are Amartya Sen’s thoughts relevant for Bangladesh?”)