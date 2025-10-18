করপোরেট সংবাদ

স্মার্ট টিভি: ঘরে বসেই উপভোগ করুন থিয়েটারে সিনেমা দেখার অনুভূতি

টিভি এখন শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, হয়ে উঠছে এক অনন্য ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্সছবি: স্যামসাংয়ের সৌজন্যে

একসময় টেলিভিশন মানেই ছিল বড় আকারের একটি বাক্স, গুটিকয় চ্যানেল আর তাতে চলত ধরাবাঁধা কিছু অনুষ্ঠান, নাটক কিংবা সিনেমা। চাইলেও নিজের ইচ্ছেমতো কিছু উপভোগ করার সুযোগ থাকত না। এ ছাড়া সে সময় টেলিভিশনে ছবি ও শব্দও খুব স্পষ্ট ছিল না বললেই চলে। নব্বইয়ের দশকের সেই সময়টিতে টেলিভিশন বলতেই চোখে ভাসে এই চিত্রগুলো।

এখন যুগ বদলেছে, বদলেছে চাহিদা। প্রযুক্তি, ডিজাইন আর পারফরম্যান্সের এমন সমন্বয় ঘটেছে যে টিভি এখন শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, হয়ে উঠছে এক অনন্য ভিজ্যুয়াল এক্সপেরিয়েন্স। বর্তমান সময়ের স্মার্ট টিভিগুলো এখন ঘরের নান্দনিকতার অংশ, আবার একই সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির এক বিস্ময়। এমনকি এখন মন না চাইলে থিয়েটারে গিয়েও সিনেমা দেখার খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না, ঘরেই বানিয়ে নেওয়া যায় ‘হোম থিয়েটার’। কারণ, ঘরেই থিয়েটারের এক্সপেরিয়েন্স পেতে স্মার্ট টিভিগুলোয় এখন রয়েছে উন্নত সব প্রযুক্তি।

শক্তিশালী প্রসেসর

আধুনিক টেলিভিশন মানেই কিন্তু শুধু বড় স্ক্রিন কিংবা ডিজাইন নয়। বড় স্ক্রিন আর ডিজাইন স্মার্ট টিভিকে আকর্ষণীয় করে তোলে বটে, কিন্তু এর প্রাণ আসলে প্রসেসরে। সেই জায়গাটিতেই সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে উন্নত মানের এআই প্রযুক্তি। যেমন স্যামসাংয়ের সাম্প্রতিক ‘এফ সিরিজ’ টিভিতে ব্যবহৃত এনকিউ৮ এআই জেন৩ সেই পরিবর্তনের এক অনন্য উদাহরণ। এতে রয়েছে ৫১২টি নিউরাল নেটওয়ার্ক, যা কনটেন্ট অনুযায়ী রিয়েলটাইমে বিশ্লেষণ চালায়। ফলে ছবির উজ্জ্বলতা, রঙের ভারসাম্য ও কনট্রাস্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য হয়ে যায়। স্পোর্টস, সিনেমা, ডকুমেন্টারি কিংবা নিউজ—সব ধরনের কনটেন্টই হয়ে ওঠে বাস্তবের মতো প্রাণবন্ত।

শুধু ছবি নয়, সাউন্ডের ক্ষেত্রেও প্রসেসর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এআই সাউন্ড অপটিমাইজেশন প্রযুক্তি পরিবেশ অনুযায়ী সাউন্ডকে সমন্বয় করে, যেন সংলাপের সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হয় আরও ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিষ্কার। টিভির আশপাশের আওয়াজের মাত্রা অনুযায়ীও সিস্টেম নিজে থেকেই শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে নেয়।

প্রযুক্তির এই ধারাবাহিক অগ্রগতি আমাদের টেলিভিশন দেখার অভিজ্ঞতা বদলে দিচ্ছে
ছবি: স্যামসাংয়ের সৌজন্যে

গ্লেয়ার–ফ্রি টেকনোলজি

স্ক্রিনে আলোর প্রতিফলনের কারণে টিভি দেখা অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘরের লাইট, জানালার রোদ, এমনকি পাশে থাকা টেবিল ল্যাম্পের আলোও অনেক সময় টিভির পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে ছবির মান নষ্ট করে দেয়। এই অসুবিধার কারণে অনেক সময় টিভি দেখা হয়ে ওঠে বিরক্তিকর। এ সমস্যার সমাধান হিসেবেই এসেছে গ্লেয়ার–ফ্রি ডিসপ্লে প্রযুক্তি, যা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে স্ক্রিনের প্রতিফলন কমিয়ে আরামদায়ক ডিসপ্লের জন্য। স্যামসাং এফ সিরিজের টিভিগুলোয় রয়েছে গ্লেয়ার–ফ্রি টেকনোলজি, যা ইউএল সার্টিফায়েড, আলো প্রতিফলনের দিক পরিবর্তন করে এবং অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে যেকোনো আলোয়ও ছবির স্পষ্টতা অটুট থাকে। দিন হোক বা রাত—রোদেলা ঘর হোক বা অল্প আলোয় সাজানো লিভিং রুম—সব জায়গায়ই পাওয়া যায় সমান স্বচ্ছ ও আরামদায়ক ভিউয়িং অভিজ্ঞতা। আলোর প্রতিফলনজনিত ক্লান্তি কমে যায়, আর দীর্ঘক্ষণ দেখলেও চোখে কোনো রকম চাপ পড়ে না। এমন প্রযুক্তিযুক্ত আধুনিক টিভিগুলো তাই শুধু ছবির মানেই নয়, গ্রাহকদের স্বস্তি ও অভিজ্ঞতার মানেও এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।

আধুনিক ডিজাইন

বর্তমানের টিভিগুলো এখন ঘরের ডিজাইনের অংশ হয়ে উঠেছে। মিনিমালিস্ট নকশা, স্লিম বেজেল আর দেয়ালের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো স্লিম ফর্ম—সব মিলিয়ে টিভি এখন আর কেবল একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস নয়; বরং একটি স্টাইল স্টেটমেন্ট। প্রায় বর্ডারলেস স্ক্রিন ও ভাসমান পর্দার মতো লুক ঘরের সৌন্দর্যে এনে দেয় আধুনিকতার ছোঁয়া।

আজকাল মানুষ টিভি দেখার সময় পেতে চান নিখুঁত ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা। আর সেই চাহিদা পূরণেই প্রযুক্তি, ডিজাইন ও পারফরম্যান্সের এই মেলবন্ধন। শক্তিশালী প্রসেসর, উন্নত ডিসপ্লে ও এআই নিয়ন্ত্রিত সাউন্ড সিস্টেম মিলে এখন ঘরেই পাওয়া যায় থিয়েটারে সিনেমা দেখার অনুভূতি। প্রযুক্তির এই ধারাবাহিক অগ্রগতি আমাদের টেলিভিশন দেখার অভিজ্ঞতা বদলে দিচ্ছে। দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে আধুনিক টিভিগুলো। সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রযুক্তির এই বিকাশ অব্যাহত থাকলে টেলিভিশনের ভবিষ্যৎ অফুরন্ত সম্ভাবনাময়।

