৩৮তম বিসিএসের একটি মডেল ভাইভা

৩৮তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২৯ জুলাই থেকে। বিসিএসের ভাইভা পরীক্ষা কেমন হতে পারে, এর একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবারের লেখায়। আশা করি এ থেকে ভাইভা সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।

প্রার্থী: May I come in, sir?

বোর্ড: Yes, come in please.

প্রার্থী: (টেবিলের কাছে এসে) Assalamualikum, sir.

বোর্ড: Walikumaslam. Please have your seat.

প্রার্থী: Thank you, sir. (বসার পরে)

বোর্ড: So you are Mr. Rakib Hossain. Right?

প্রার্থী: Yes sir.

বোর্ড: Your first choice is BCS (Administration) cadre. Tell us five reasons why you have opted to join this cadre!

প্রার্থী: Sir, all the cadres of Bangladesh Civil Service are equally important. But from my personal point of view, I have selected this cadre for the following five reasons. 1) the diversity of work. 2) Work in field level with local people. 3) Crucial role in executive part of government. 4) Relatively dynamism 5) Being chance to be DC in future.

বোর্ড: আচ্ছা। ডিসির কাজের তিনটা বিভাগ আছে। বলো তো কী কী?

প্রার্থী: স্যার, রাজস্বসংক্রান্ত কাজের জন্য কালেক্টর, আইনশৃঙ্খলা ও ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সমন্বয়ের দায়িত্বের জন্য জেলা প্রশাসক। তবে স্যার, জেলা প্রশাসক পদবিটিই সর্বজন সুপরিচিত।

বোর্ড: মোবাইল কোর্ট কীভাবে পরিচালিত হয়?

প্রার্থী: স্যার, নির্বাহী হাকিম দ্বারা মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

বোর্ড: নির্বাহী হাকিমগণ কত বছর পর্যন্ত জেল দিতে পারেন?

প্রার্থী: ২ বছর পর্যন্ত।

বোর্ড: আর অর্থদণ্ড?

প্রার্থী: স্যার, এটা সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী। সীমা দেওয়া নাই।

বোর্ড: বাংলাদেশের প্রথম জেলা কোনটি?

প্রার্থী: যশোর জেলা, স্যার।

বোর্ড: জেলা প্রতিষ্ঠার আইনি ভিত্তি কী?

প্রার্থী: স্যার দ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্ট, ১৮৩৬।

বোর্ড: জেলা পর্যায়ে কাকে চিফ প্রটোকল অফিসার বলে?

প্রার্থী: সরি স্যার, বলতে পারছি না।

বোর্ড: Ok. No problem. Answer is DC. Who was the first foreign minister in independent Bangladesh?

প্রার্থী: Mr. Abdus Samad Azad, sir.

বোর্ড: Who is the current cabinet secretary of Bangladesh?

প্রার্থী: Mr. Mohammad Shafiul Alam, sir.

বোর্ড: বর্তমান বাংলাদেশ একজন নারী জেলা প্রশাসক এর নাম বলো।

প্রার্থী: স্যার, জনাব দিলশাদ বেগম। রাজবাড়ী জেলায় কর্মরত।

বোর্ড: বাংলাদেশের প্রথম নারী জেলা প্রশাসকের নাম জানো?

প্রার্থী: সরি স্যার। আমার জানা নেই।

বোর্ড: তিনিও রাজবাড়ী জেলায় কর্মরত ছিলেন। নাম বেগম রাজিয়া খান। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।

প্রার্থী: জি, স্যার।

বোর্ড: বাংলাদেশ সংবিধানের তফসিল কটি?

প্রার্থী: মোট সাতটি তফসিল স্যার।

বোর্ড: ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকগণ তাঁদের কাজে স্বাধীন থাকবেন কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

প্রার্থী: স্যার, ১১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে।

বোর্ড: তোমার দ্বিতীয় পছন্দ বিসিএস (পুলিশ), বলো পুলিশ কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত?

প্রার্থী: স্যার, পুলিশ আইন, ১৮৬১ দ্বারা।

বোর্ড: বাংলাদেশে কয়জন আইজি আছে?

প্রার্থী: তিনজন স্যার। ১. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, ২. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন, ৩. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন।

বোর্ড: Very Good. Who is the current head of police force?

প্রার্থী: Sir, Dr. Md. Zabed Patwary.

বোর্ড: অষ্টম পে স্কেল চালুর পর সরকারি চাকরিতে বর্তমানে কয়টা গ্রেড আছে?

প্রার্থী: মোট ২০টি গ্রেড, স্যার।

বোর্ড: ক্যাডার হলে তুমি কোন গ্রেডে যোগদান করবে?

প্রার্থী: নবম গ্রেডে, স্যার।

বোর্ড: বেতন স্কেল কত বলতে পারবে?

প্রার্থী: পারব স্যার। ২২০০০/= - ৫৩০৬০/=

বোর্ড: তোমার নিজ জেলা তো রাজবাড়ী। তোমার জেলার পাঁচটি নদীর নাম বলো।

প্রার্থী: স্যার, পদ্মা, হড়াই, গড়াই, কুমার ও চিত্রা নদী।

বোর্ড: রাজবাড়ীতে একজন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আছে! তার নাম কী?

প্রার্থী: তামুজিদ্দিন খান, স্যার।

বোর্ড: না পারলে না। মোহাম্মদ আবু হেনা।

প্রার্থী: সরি স্যার।

বোর্ড: ২১ শে ফেব্রুয়ারি এর আগে ভাষা দিবস ছিল কবে?

প্রার্থী: স্যার, ১১ মার্চ।

বোর্ড: সার্জেন্ট জহুরুল হক আগরতলা মামলার কত নম্বর আসামি ছিলেন?

প্রার্থী: ১৭ নম্বর স্যার।

বোর্ড: ২ নম্বর আসামি কে ছিল?

প্রার্থী: কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।

বোর্ড: তুমি তো ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করেছ। বলো গ্রিফিন ম্যানেজমেন্টের কয়টা প্রিন্সিপলের কথা বলেছেন?

প্রার্থী: ১৪টি স্যার।

বোর্ড: বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ২০১৯ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?

প্রার্থী: স্যার ইংল্যান্ডে।

বোর্ড: বাংলাদেশের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট কত টাকা?

প্রার্থী: স্যার, ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা।

বোর্ড: এবারের বাজেটের স্লোগান কী?

প্রার্থী: ‘সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ; সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের’ স্যার।

বোর্ড: Ok. You may go now. Best of luck for you.

প্রার্থী: Thank you, sir. Assalamualikum.

বোর্ড: Walikumassalam.

লেখক: প্রশাসন ক্যাডার (২য় স্থান), ৩৪তম বিসিএস