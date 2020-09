ই-মেইলের বিষয়ে সচেতন থাকুন

ভালো কোম্পানি যোগ্য লোক বাছাইয়ের জন্য Applicant Tracking System (ATS) নামে একটি সিস্টেম ব্যবহার করে। সিস্টেমটি এ ধরনের অনেক সূক্ষ্ম বিষয় ধরার জন্য ওস্তাদ। অন্যথায় হাজার হাজার আবেদনকারী থেকে শর্টলিস্ট করা দুরূহ কাজ হতো। এরূপ সিস্টেম চেক পার হয়ে হায়ারিং ম্যানেজার পর্যন্ত আপনার সিভি পৌঁছাতে হলে এ ধরনের অনেক আপাত-ছোটখাটো বিষয়ে নজর দিতে হবে। তা না হলে ATS-ই অটোমেটেড ই-মেইল পাঠিয়ে দেবে donotreply@omuk.com থেকে। খুব সুন্দরভাবে তেল মেরে বলবে, you have some great qualification...bla bla...However we are unable to offer a position right now.