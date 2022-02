স্বাস্থ্য খাত: তথ্য-উপাত্ত রক্ষণাবেক্ষণে প্রজেক্ট প্রপোজালসহ দরখাস্ত আহ্বান

নির্বাচিত প্রস্তাবসমূহের চারটি প্রধান দিক সঠিকভাবে উপস্থাপিত হতে হবে। এগুলো হলো:

১. এখানে সিস্টেম রিকয়্যারমেন্ট স্পেসিফিকেশনের মূল্যায়ন করতে হবে।

২. একটি কার্যকর এবং সহজেই পরিচালনাযোগ্য ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস গঠন করতে হবে।

৩. এই ইনফরমেশন সিস্টেমসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট খাতে সক্ষমতা বিকাশের ব্যবস্থা করা এবং এই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাছে চূড়ান্ত প্রস্তাবনাটি হস্তান্তর করতে হবে।

৪. প্রস্তাবনা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী ১২ মাসের জন্য এই তথ্যভান্ডারের তথ্য-উপাত্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তাও প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে এক কপি ইলেকট্রনিক দরখাস্ত এই ঠিকানায় ([email protected]) পাঠানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

আগামী ১৩ মার্চ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টার পর আর কোনো দরখাস্ত জমা দেওয়া যাবে না। প্রস্তাবসহ দরখাস্ত আহ্বান–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করতে হবে এ ওয়েবসাইটে (https://www.jsi.com/partner-with-jsi/solicitations/) ‘Request for proposals for IT firms procurement in Bangladesh’- দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।