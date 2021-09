মেট্রোরেলে চাকরি করতে চান, ১৩০ পদে আবেদন শেষ ৩০ সেপ্টেম্বর

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডে (ডিএমটিসিএল) এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-৮–এর সংশোধনীতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল এবং আবেদন দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধি ও বয়সসীমা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিএমটিসিএলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-৮–এ সংশোধনীগুলো হলো—

১.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল পদের বিপরীতে যোগ্যতার কলামে বর্ণিত CGPA 4.00 or above out of 5 in HSC Vocational' CGPA 3.00 or above out of 5 in HSC Vocational' প্রযোজ্য হবে;

২.

আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ৩১ আগস্টের স্থলে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো;

৩.

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯ আগস্টের স্মারক অনুসরণে প্রার্থীদের বয়স ২৫-০৩-২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কেবল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫-০৩-২০২০ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ৩২ (বত্রিশ) বছর হতে হবে। বিজ্ঞপ্তির অন্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।