অনুশীলন-অনুরণন-অনুধাবন ও আমাদের ক্রিকেট

ভিশন, মিশন, গোল সেটিং ও ইমপ্লিমেন্টেশন শব্দগুলো শুনতে যতটা সহজ, প্রয়োগ ততটাই কঠিন। প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন লক্ষ্য স্থির করে অনুশীলন ও পরিশ্রম। লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে এবার আমাদের কোচিং স্টাফ অসাধারণ। স্টিভ রোডস, কোর্টনি ওয়ালশ, ম্যাকেঞ্জি, সুনীল যোশী—সবার সম্মিলিত অভিজ্ঞতায় অনেক সমৃদ্ধ। একসঙ্গে তুলনা করলে অনেক দেশেরই এ রকম কোচিং স্টাফ নেই।

শুধু কোচিং হলে হবে না, দেওয়া ও নেওয়ার মানসিকতায় সামঞ্জস্যও দরকার। এ ক্ষেত্রে আমাদের টিমে পাঁচ সিনিয়র খেলোয়াড় অনেক কোচের সান্নিধ্যে অভিজ্ঞতায় অনন্য। নিজেদেরসহ পুরো টিমে একটা অনুরণন সৃষ্টি করেছে, আমাদের এবার ভালো করতে হবে। জুনিয়র খেলোয়াড়েরা সেই অনুরণনের মাধ্যমে স্পষ্ট মেসেজ পেয়েছেন। সবার সঙ্গে সবার একটি অসাধারণ কমিউনিকেশন তৈরি হয়েছে।

আমার পছন্দের Rudyard Kipling-এর বিখ্যাত একটি উক্তি আছে: ‘I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What & Why and When & How and Where & Who.’ আমি মনে করি, জন্ম থেকে মৃত্যু, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের অনুরণন, সেই সঙ্গে কোচিং দরকার। বিল গেটস থেকে সাকিব আল হাসান, আপনি থেকে আমি, সবার কোচিং প্রয়োজন। কোচ হতে পারেন মা-বাবা, শিক্ষক, পরিবার, ভাই-বোন, বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সর্বোপরি প্রকৃতি।

আবার যদি নেতৃত্বের কথা ধরি, তাহলে আমাদের মননে ও মানসিকতায় ভেসে ওঠে মাশরাফির নাম। এ রকম ব্যক্তিত্ব স্পোর্টসফিল্ডে বিরল। এ আমাদের সবার জানা। কিন্তু নেতৃত্বের কী এমন দিক যা মাশরাফিকে অন্য সবার থেকে আলাদা করেছে? সহজভাবে, যিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সঠিক সময়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেই নেতা-Typical Leader’s Definition.

খেলার প্রতি মাশরাফির নিবেদন নিয়ে লিখব না। লিখব সঠিক সময়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে একটা উদাহরণ। মাশরাফি, ম্যাথুস ও মরগ্যান একসময় আইপিএলে কেকেআরে খেলতেন। সেই থেকে মরগ্যানকে মাশরাফি হয়তো বা একটু বেশি জানেন। বাংলাদেশ-ইংল্যান্ডের এক খেলায় রুবেল বোলিংয়ে। মাশরাফি-রুবেলের মধ্যে কথা হলো। পরবর্তী বলে মরগ্যান আউট। ডিপ মিডউইকেটে সাকিবের ক্যাচ (আসলে মরগ্যান dip-midwicket-এর ওপর দিয়ে মারায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ভুল করে বসলেন। রুবেলের বল বুঝতে পারেননি)। সেই সঙ্গে মাশরাফি আমাদের টিমের ডেটা এনালিস্টের সাজেশন নেন, যা সিদ্ধান্ত নিতে বেশ ভালো সহায়ক।

এবারে আমাদের টিমের অনুরণন হচ্ছে ন্যূনতম সেমিফাইনাল ও ভালো খেলা। প্রতিটা সদস্য সেটা অনুধাবন করেছেন, মাঠে বাস্তবায়ন করার মরিয়া চেষ্টা করছেন। এটাই আমাদের শক্তি। অসাধারণ হোক আমাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ও আগামীর পথচলা।