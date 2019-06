গ্যালারি কাহন: বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড

আবারও ওভালে। তিন দিন আগেই এই মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দারুণ জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা বাংলাদেশের এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে এই ম্যাচের পর বাংলাদেশের পরবর্তী ছয়টি খেলা লন্ডনের বাইরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বিভিন্ন শহরে হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে শেষ ম্যাচ খেলতে টাইগাররা লন্ডনের লর্ডসে ফিরে আসবে।

খেলা শুরু হতে তখনো ঘণ্টাখানেক বাকি। স্টেডিয়ামে ঢুকতেই বাঁশির অপূর্ব সুর কানে এল। এক ভাই একমনে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বাঁশিতে ‘গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ’ হাজার মাইল দূরের বাংলাদেশকে মনে করিয়ে দেয়। যে পথ দিয়ে বের হয়ে আজ আমরা বিশ্বের নানা প্রান্তে। কিন্তু হৃদয়ে সব সময় বাংলাদেশ। আর তাই বাংলাদেশ বিশ্বের যে দেশেই খেলতে যায়, গ্যালারি লাল–সবুজে ভরতে সময় লাগে না।

দূরে দেখলাম নানা–নাতির সাজে দুজনকে। লন্ডনের রব্বানী ভাই আর তাঁর বন্ধু বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লুঙ্গি ও গামছা পরে এসেছেন খেলা দেখতে। সবাই তাঁদের সঙ্গে ছবি তুলছেন, আমিও বাদ যাই কেন।

এই ম্যাচ আব্বার সঙ্গে দেখব বলে অনেক আগেই টিকিট কিনেছিলাম। প্রথমে টিভিতে ভালো দেখা যায়, ঠান্ডা এসব বললেও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জয়ের পর তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করেছেন, খেলা কয়টায় শুরু আর কখন বের হতে হবে।

গত ম্যাচের মতো আবারও প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ে। সৌম্য আর তামিম মিলে ভালোই শুরু করল বাংলাদেশ। তামিম আউট হওয়ার পরও সাকিব আর সৌম্য ভালোই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্যালারিতে চলছিল পতাকা ও টাইগার হাতে দর্শকের উল্লাস।

আসলেই ম্যাচটিতে ভর করেছিল একটার পর একটা ‘ইশ্‌’ আর ‘যদি’। না হলে আগের ম্যাচেই সাকিব আর মুশফিকের দারুণ বোঝাপড়া দেখার পর মুশফিকের এমন রানআউট কেন দেখতে হবে।

আমার পাশের আসনে বসে ছিলেন দুই বন্ধু। একজন অস্ট্রেলিয়ান আরেকজন ইংরেজ। ইংরেজ ভদ্রলোক সায়মনের গায়ে কিন্তু বাংলাদেশের জার্সি। তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি চার-ছক্কায় আমাদের মতোই তালি দিচ্ছিলেন। এর কারণ জানতে ইচ্ছে হলো কিন্তু মনে হলো ফুটবলে তো আমাদেরও সবার ভিন্ন একটা পছন্দের দল আছে। বাংলাদেশেরও তো ভিনদেশি সমর্থক থাকতেই পারে।

নিউজিল্যান্ড দারুণ বল করছিল। রানের গতি ছিল ধীর। সায়মন মনে করিয়ে দেন, মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড সফর করে এসেছে। ওরা পরস্পরকে খুব ভালো করে জানে। বাংলাদেশের ইনিংস ২৫০ পেরোতে পারল না।

বিরতিতে সায়মনকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর বাংলাদেশকে সমর্থন করার কারণ। জবাব দিলেন, ‘আমার আর তোমার দেশের জন্ম একই দিনে—২৬ মার্চ ১৯৭১। ১৯৯৯-এর বিশ্বকাপে তা জানতে পারি এবং সেই থেকে বাংলাদেশকে সাপোর্ট করে আসছি।’

ডে–নাইট ম্যাচ হওয়ায় মাঠে বেশ ঠান্ডা ছিল। ৫৫ রানে দুই উইকেট নেওয়ার পর মনে হয়নি বাংলাদেশের হাত থেকে ম্যাচটি চলে গেছে। তারপরই উইলিয়ামসন আর রস টেইলারের লম্বা জুটি। কিন্তু ওই জুটির শুরুতেই আছে ম্যাচের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ, যদি রানআউটটা মিস না হতো, তাহলে হয়তো বাংলাদেশকে হারতে হতো না।

তারপরও কী দুর্দান্তভাবে ম্যাচে ফিরে এল বাংলাদেশ। মুশফিকের উইকেটের পেছনে দারুণ দুটি ক্যাচ। ২৪৬ রানকে পুঁজি করে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়া।

এই লড়াই অবশ্যই প্রেরণা হয়ে থাকবে সামনের ম্যাচগুলোতে।

যাওয়ার আগে সায়মনও তাই বলে যান, ‘We fought very well, just it was not our day’. সায়মন আরও বলে যান, আবারও হয়তো দেখা হবে তোমার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্য কোনো ম্যাচে। সেদিন হয়তো দিনটি আমাদের হবে। পরবর্তী খেলা তো ইংল্যান্ডের সঙ্গে আগামী শনিবারে (আজ)। সায়মনকে আর জিজ্ঞেস করলাম না, তিনি কোন জার্সি গায়ে খেলা দেখতে বসবেন?

শুভকামনা কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেনে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচের জন্য। খেলা যখন সোফিয়া গার্ডেনে, তখন নিশ্চয়ই আমরা ‘ইশ’ আর ‘যদি’-র প্যাঁচ থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।