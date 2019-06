ভিনদেশি তারা-তিন

এবারে পড়লাম নতুন আমদানি সেই সাতজনকে নিয়ে। সঙ্গে আয়েশা তো আছেই। এই নতুন সাত ছাত্র দেখি একটু ইংরেজি জানে বটে। তবে তাদের সাতজনের ছয়জনেরই ছয় রকম সমস্যা।

ইউসুফ ছেলেটা এতটাই লাজুক, সাত চড়েও কিচ্ছু বলবে না। সে পড়া বুঝুক চাই না বুঝুক। পরে গিয়ে যখন ছোট ছোট পরীক্ষা নিতে যেতাম, তখন বুঝতে পারতাম।

তুমি প্রশ্ন কেন কর না ইউসুফ?

Miss, what if you mind when I ask silly questions?

ধুর বোকা ছেলে, রাগ করতে হলে শেখাতে বসেছি কেন? ফাঁকিবাজি করলে রাগ করতে পারি।

নুরুল্লাহ সমানে শুধু মোবাইল টিপত তো টিপতই। কী বলছি না বলছি কানে যেত কি না কে জানে? হাঁক দিতাম: এই নুরী! Naughty Noori!

Yes Miss, I’m your naughty Noori! আচ্ছা পাঠক বলেন দেখি, এটাকে কী করি?

এদের মধ্যে তাশকিন সবার ছোট। দুরন্ত ও ছটফটে। এক জায়গায় স্থির থাকবে এই ছেলে? তবেই হয়েছে!

ইউনুস সবার বড়, বয়সে ছোটদের সঙ্গে পড়তে তার বেজায় অনীহা।

বুরাক কোন গ্রহের বাসিন্দা বুঝতে পারতাম না। কী যে চিন্তা করত ক্লাসে বসে, সে–ই জানে।

Hey Burak, are you with me? What did I just say?

Miss, my ears are open, ask me questions, I’ll answer. প্রশ্ন করলে চুপ।

আর মুজাহিদ। আমার ঘুম কুমার। কতবার যে ডাক দিয়ে জাগাতে হতো।

একমাত্র ওরহান। এই ছেলেটার আগ্রহে জল ঢেলে দিতে ইচ্ছা করত না। অজস্র ভুল করলেও ওর চেষ্টা ছিল সব সময়। ওর মুখে হাসি লেগেই থাকত।

অন্যদিকে আয়েশাকে তখন লেখা শেখানোর চেষ্টা আমার। যে মেয়ের মুখে ইংরেজি কথার তুবড়ি ছোটে, যে শব্দের খেলা ভালোবাসে, তাকে লিখতে বললেই বাঁধে গোল। ওর উচ্ছ্বাসে কিছুটা ভাটা দেখতে পেলাম। What if I can’t, apu? আমি তখন মনে মনে বলি, আল্লাহ, এখন মেয়েটাও যদি চুপসে যায়, আমি থাকি আর কাকে নিয়ে?

আয়েশার চিবুক ধরে নেড়ে দিলাম। আঙুলে মুছে নিলাম উথলে ওঠা চোখের জল। You never gave up before, did you? Please don’t give up now, my precious. Can you do that for me?

আয়েশা জলভরা চোখেই চাইল আমার দিকে। For you apu, I will never give up.

ছেলেগুলোর ক্লাস দাদার অনুমতি নিয়েই একটু অন্যভাবে সাজালাম। এদের যা বয়স, এদের তো আর ডিজনি দিয়ে পোষ মানানো যাবে না। কী করি?

সব কটি চেয়ারকে গোল বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিলাম। আমার চেয়ারটা রাখলাম সাতটা চেয়ারের মাঝে। অ্যাই শামিম, ইধার আও! ডাকার সঙ্গেই বান্দা হাজির। ম্যাডআম, শামিম ইধার আ গায়া! আমার ডাকে দাদা হাসেন। ফাল্গুনাই, তুমি পারো বটে! আমি যথাসম্ভব করুণ সুরে জবাব দিলাম—আপনি হাসেন, আর আমি এদিকে তো ফান্দে পড়িয়া বগী কান্দি রে দাদা...।

শামিমকে দিয়ে সাতটা কফি আনিয়ে রাখলাম টেবিলে। চল ছেলের দল, আজ পড়াব না। আজ আমরা খেলি আর কফি খাই। তার আগে কেউ মজের (মুজাহিদ) ঘুম ভাঙাও না রে ভাই। আর নুরীর ফোনটা চুরি করতে পারবে কেউ? ও ফোন ব্যাটা বড় জ্বালায়। আমার ক্লাসে হাসির ধুম আর আমার মনেও স্বস্তি।

তারপর এদের কিছু এলোমেলো শব্দ দিলাম। তারা Jumbled Words থেকে বাক্য গঠন ভালোই পারল। সেখান থেকে আস্তে আস্তে Paragraphs, joining words–সহ আর বহু কিছু। ছোট ছোট প্রশ্ন। কিছু ক্ল্যাসিক ইংরেজি গান। কখনো সিনেমাও। ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে দূরত্ব ঘুচল সবার। এদেরকে খবরের কাগজ থেকে পড়তে বলতাম। ধীরে ধীরে, গল্পে গল্পে কথা বলা শেখাতাম। এরা আমাকে তাদের বাড়ির আশপাশের দর্শনীয় জায়গার গল্প বলত।

আমার অফিস ভবনের ছিল দুটি বিশাল সমস্যা। যে জন্য বাধ্য হয়ে চাকরিটা ছাড়তে হয়েছিল। এক, ভাঙাচোরা, অতি খাড়া সিঁড়ি, যা বেয়ে তিনতলায় ওঠা? ও মাগো। আর দুই, বাথরুমটা ঠিক আমার ব্যবহারের যোগ্য ছিল না।

তেমনি একদিন, দোতলা পর্যন্ত উঠে আচমকা হোঁচট খেলাম। গড়িয়ে পড়ার আগেই হাত আঁকড়ে ধরল কেউ। চমকে দেখি, ওরহান। সঙ্গে সঙ্গেই আবদার—এবার থেকে নামবে যখন, আমাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে নামবে please miss, তুমি অসুস্থ হবে তো পড়ব কার কাছে?

তারপর থেকে যখনই সিঁড়ি বাইতে হতো, আমার পেছনে ওরহান, নুরী বা মুজাহিদ। শামিম বলত, ফাল্গুনী ম্যাডআমের bodyguard! আসলেই আমাকে অনেক দেখে রাখত ওরা সাতজন। একবার অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম সাত ভাই চম্পার গল্প। সবার একসঙ্গে চিৎকার, মিস, তুমি আমাদের পারুল!

আমার কণ্ঠে কিছুটা ক্ষোভ ঢেলেই জবাব দিলাম—পারুলকে ওর সাত ভাই নিশ্চয়ই ভীষণ ভালোবাসত। তোমরা ভালোবাসো আমায়? তবে যে ক্লাসে একজন ঘুম, একজন ফোন আর বাকিরা চুপ? এক ওরহান ছাড়া তোমরা বাকিরা তো...মোটেও ভালোবাসো না তোমাদের পারুলকে। ফরসা ওরহান ততক্ষণে লজ্জায় লাল।

ওষুধে কাজ হলো। এরপর থেকে ওরা সবাই খুব মনোযোগী হয়ে উঠল পড়ায়। সঙ্গে হাসিঠাট্টা তো থাকতেই হবে।

অন্যদিকে একদিন আয়েশাকে দেখি প্রায় টলতে টলতে আসছে। আয়েশা। ঠিক আছ তো? চোখ কিছুটা রক্তবর্ণ, গালেও লাল আভা। Flu, apu! মানে কী? জ্বর গায়ে তুমি ক্লাসে? আমাকে বললেই পারতে তো। তোমার ক্লাসটা পরে নিতাম আমি। ওকে ধরে ঘরে নিতেই আমার কাঁধে মাথা রাখল। আপু তুমি রাগ করেছ? আজ এসেছি তোমার কাছে থাকব বলে। বাড়িতে আজ একা ভালো লাগবে না আমার। দেখি, ওর হাতে একটা মোটা রূপকথার বই। এটা আমাকে শোনাবে তুমি আপু?

ওর মন ভালো করতে গল্পের চরিত্র বুঝে কণ্ঠের কাজ করতে আরম্ভ করলাম। এ কাজটি অনেক ছোটবেলায় স্কুল থেকে রপ্ত করেছি। পড়ার ফাঁকে নিজেকে আনন্দ দিতে। ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করছিলাম, এখানে এই চরিত্রের জায়গায় তুমি হলে কী করতে আয়েশা? লিখে ফেলো দেখি। মনে হলো মজা পেল শুনে। পরে দেখি, দু–এক জায়গায় ছোট ছোট ভুল হলেও শব্দের গাঁথুনি বেশ। কীরে মেয়ে, বেশ তো বলছিলে, I can’t apu? এবারে এত কিছু কে লিখল? কথা নাই, মিষ্টি একটা হাসি আছে শুধু।

আর একদিন Migratory birds বিষয়টি বোঝাতে বলেছিলাম, তুমি যেমন উড়ে আমার দেশ এ এসেছ পড়তে, তেমনি পরিযায়ী পাখিরা যায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। তুমিও পরিযায়ী পাখি, তাই না আয়েশা? অমনি মেয়ের মুখ ভার। না–আ–আ আমি পরিযায়ী নই আপু, আমি তোমার পোষা পাখি। I did not migrate here, I am your pet bird. অনেক আদর করে গোমড়া মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছিলাম সেদিন।

দিন যায়, আর একদিকে আমার সাত চম্পা আর অন্য দিকে আয়েশা, দুটি ক্লাসেই আস্তে আস্তে আর একটু কঠিন বিষয়গুলো নিয়ে আসতে লাগলাম। বেশ সাড়াও পেতে লাগলাম দুদিক থেকেই। ওরা এখন New Nation বা Daily Sun থেকে কিছু পড়ে সারমর্ম লিখতে দিলে পারে। ডেইলি স্টারের ইংরেজি একটু কঠিন। তাই ওদেরকে দিয়েছিলাম একেবারে শেষের দিকে। Reader’s Digest পড়ে, যেকোনো কিছু নিয়ে টানা দু–তিন মিনিট বলতে বললে তা–ও পারে। ওদের কলমও বেশ চলে। বিশেষ করে আয়েশার।

আমি ওকে মাঝেমধ্যে রাগাই—কীরে মেয়ে, এই বুঝি তোমার লিখতে পারি না, আপু? তুমি তো ওরহানের চেয়েও ভালো লেখো এখন।

জবাবে অবাক হলাম। For you, I never gave up, apu. সত্যি? তবে তুমি আজ আমায় কথা দাও, জীবনে যাই আসুক না কেন, কোনো দিন হার মানবে না তুমি। Do not give up, ever! আয়েশার মুখ ভার। আপু তুমি সত্যিই পরিযায়ী বানিয়ে দিলে তোমার পোষা পাখিকে? সুরেই দিলাম উত্তর—তোমায় হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না।

ওদেরকে সনদ দেওয়ার দিন এগিয়ে এল। শামিমকে আটটা রজনীগন্ধার স্টিক দিয়ে বলা হলো, ওরা দরজা দিয়ে ঢুকবে, আর সে একটা করে দেবে ওদের। না, আমি না, আমার লজ্জা করে, ম্যাডআম দেবেন। আরে ধুর! আমি সনদ বানাব, না ফুল হাতে দরজায় দাঁড়াব? কী আর করা। দাঁড়ালাম। আরে আমি ফুল দেব কী এদের? এদের একেকজনের হাতে দেখি ভিন্ন রঙের সাতটি গোলাপ, আমার জন্য। আয়েশার হাতে বেলি ফুলের মালা। এই, কাহিনি কী? আমি তো তোমাদের আমার কোন ফুল পছন্দ বলিনি কোনো দিন, জানলে কোথা থেকে? জবাবে সব কটি আঙুল একসঙ্গে দাদার দিকে, sir told us. দাদার মুখে হাসি—দড়ি বেঁধে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলাম তো? তা ফাল্গু...এখন কী সত্যিই নাই?

এবার লজ্জা পাওয়ার পালা আমার। ধুত্তরি ছাই, কী কন না কন, আপনি আসলেই যাচ্ছেতাই!

সেদিনের পর আয়েশার সঙ্গে সশরীরে দেখা হয়নি আর কোনো দিন। ঢাকায় এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শেষ পর্যায়ের ছাত্রী সে। তার বিষয়? ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। জেনে অবাক, খুশি দুটিই হয়েছিলাম। তুরস্ক-বাংলাদেশ দুটিই এখন তার নিজের দেশ। বুরাক চাকরি করে ঢাকায়। বাকিরা ফিরে গেছে দেশে। তবে যাওয়ার আগে কোনো এক ঈদে এই দলের দুজন আমার বাড়ি ঘুরে গেছে। ওরহানের সঙ্গে প্রায়ই কথা হয়। সে যোগ দিয়েছে পারিবারিক কাজে। ওরহান বলেছিল, বাবার সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছা করছে না আপু, আমি পড়াব তোমার মতো।

ওদের পর ভারত, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সুদান অনেক দেশের ছাত্রছাত্রী পেয়েছি। কেউ আর মনে দাগ কাটেনি ওদের মতো। ওদেরকে দেখতে আর পাই না জানি। তবে ওদের আজও মনে করি আমার প্রার্থনায়। আজও ওরা আছে হৃদমাঝারে, ছাড়তে পারিনি, পারবও না। (শেষ)



