খুদে লেখিকা

আমি ওকে শিশুই বলব। কারণ ওর বয়স মাত্র ৯। নাম নাঈফা রহমান। এরই মধ্যে সে পুরোদস্তুর লেখিকা। আমি ওকে আদর করে নাম দিয়েছি স্টোরি কুইন। আর কেনই-বা দেব না। যখন থেকে নাঈফা লিখতে শিখেছে, তখন থেকেই সে গল্প লেখা শুরু করে দিয়েছে।



আমার মনে নেই কবে নাঈফা প্রথম বইটি লিখেছিল। সম্ভবত ছয় বছর বয়সে। তবে পাঠক আবার ভেবে বসবেন না, নাঈফা সেই বয়সেই বড় বড় বই লিখেছে। প্রথম প্রথম ওর বইয়ের আকার ছিল চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি। আর তাতে থাকত চার-পাঁচটা পাতা। মাত্র কিছু শব্দ থাকত তাতে। আস্তে আস্তে সে বড় হচ্ছে আর ওর বইয়ের আকার ও শব্দসংখ্যাও বাড়ছে।

নাঈফার লেখা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পঁচিশ ছাড়িয়ে গেছে এরই মধ্যে। আমি বুঝতে পেরেছি অনেক আগেই, সে একসময় বড় লেখিকা হবে ইনশা আল্লাহ। আমি সযতনে ওর সব পাণ্ডুলিপি ধরে রেখেছি। এর মধ্যে কতবার আমি ওকে বলেছি, ‘মামণি তোমার ভালো বইগুলো পাবলিশ করি।’

নাঈফা কখনোই রাজি হয়নি। সে সব সময়ই বলে, বাবা আমি বিখ্যাত হতে চাই না। সে একটু বেশিই লাজুক। ওর ধারণা, বই প্রকাশ করলে সে অনেক বিখ্যাত হয়ে যাবে। যা হোক, অনেক বুঝিয়ে ওকে রাজি করাতে পেরেছি। এরই মধ্যে ওর তিনটি বই আমাজনে প্রকাশিত হয়েছে।

নাঈফার বইগুলো চার থেকে দশ বছরের বাচ্চাদের পড়ার উপযোগী। বিদেশে এই বয়সের বাচ্চাদের তেমন কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যবই নেই। বাচ্চারা লাইব্রেরি থেকে গাদা গাদা ছোট ছোট বই এনে পড়ে। এসব বইয়ে ৫০০ থেকে ১ হাজার শব্দ থাকে। আর তাতে থাকে সুন্দর সুন্দর ছবি। আমাজন উদীয়মান লেখকদের জন্য বই প্রকাশ করা সহজ করে দিয়েছে।

নাঈফার প্রকাশিত প্রথম বইয়ের নাম ‘Bella Hates to Hear No’। এই বইয়ে নাঈফা দেখিয়েছে, Bella নামের যে মেয়েটি কোনো কিছুতে ‘না’ শুনলে খেপে যেত, সে নিজেই একদিন তার এক বান্ধবীকে একটি জিনিস দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন থেকে সে বুঝতে শেখে কখনো কখনো ‘না’ শব্দটি তত খারাপ না। এটি বাচ্চাদের জন্য শিক্ষণীয় বই।



দ্বিতীয় বই ‘The Paper Tourist’-এ নাঈফা দেখিয়েছে, কীভাবে ফেলে দেওয়া এক টুকরা কাগজ একজন ভ্রমণকারীতে পরিণত হয়। আর তৃতীয় বই ‘The Grass and the Sky’-এ নাঈফা ঘাস আর আকাশের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক, সহযোগিতা ও আলাপন দেখিয়েছে।

ওর বইগুলোর মান ভালো। বাংলাদেশের একজন খুবই প্রতিভাবান শিল্পী শায়লা ওর বইগুলোর ছবি করে দিয়েছেন। ওর বই পড়লে বুঝতে পারবেন, এতটুকু বাচ্চার চিন্তাশক্তি কত গভীরে। বাচ্চারা বইগুলো পড়লে যেমন মজা পাবে, তেমনি পাবে জীবনধর্মী কিছু শিক্ষা।

আপনারা যাঁরা দেশের বাইরে আছেন, তাঁদের একটু সহযোগিতা পেলে নাঈফা আপনাদের অনেক সুন্দর সুন্দর বই উপহার দিতে পারবে। পারলে আপনার সোনামণিদের জন্য ওর বইয়ের একটা কপি আমাজন থেকে সংগ্রহ করে দেবেন। ইলেকট্রনিক বই ও কাগুজে বই দুটিই পাবেন আমাজনে।



মাঝেমধ্যে ওর ইলেকট্রনিক বই ফ্রি ডাউনলোড করার অফারও থাকে (সাধারণত শনি ও রোববার)। আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, চাইলে ওর বইয়ের কপি সংগ্রহ করতে পারবেন। একদিকে যেমন নাঈফা উপকৃত হবে, তেমনি আপনার সোনামণিরা মজা পাবে ও অনুপ্রাণিত হবে কিছু লিখতে।

নাঈফার ফেসবুক পেজ: facebook.com/storygig