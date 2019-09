অভিমান ও তিনটি ঝরনা

সত্যি বলতে দ্বিধা নেই আমার আগ্রহের বিষয়বস্তু ওই মুহূর্তে জলপ্রপাত মোটেও ছিল না।

প্রকৃতি দেখার জন্য হুটোপুটি করতে ইচ্ছে করছিল না একটুও। বরং মনে হচ্ছিল, ঠান্ডা মাথায় ওন্টারিওর আদি মানুষের কাছ থেকে স্বদেশ কেড়ে নেওয়ার বিষয়–আশয় পড়ার সময় বুকের মধ্যে যে ধড়ফড়, উৎকণ্ঠা-রাগ কিংবা কষ্টের অনুভূতি হওয়ার কথা, সেগুলো পেতে চাচ্ছিলাম। সেই সঙ্গে চা কফির অবিরাম বন্দোবস্ত।

আসলে খুব একটা স্থূল ব্যাপারও না। গায়ে গা লাগা ছোট ও ভারী দুরন্ত শিশুদের মায়েদের কাছে, কখনো কখনো ভ্রমণ বিষয়টা ভারী ঝক্কি আর হ্যাপা হয়ে দেখা দেয়। তবু হাত ধরেছিলাম এক মানব চরকার। সকালে মাথায় খেয়াল চেপেছে তো সকালবেলাতেই বলে বসবে, ‘চল যাই দেখে আসি। আবার কবে সুযোগ মিলবে বল?’

আমার রীতিমতো অভিমান শুরু হলো। এই অভিমান অবেলার মেরি গো রাউন্ডে বসে থাকা চোখ ছলছল শিশুর মতো। যার বায়না ছিল ঘুমোবার। আমার ইচ্ছে ছিল, দেখব আমি নায়াগ্রাকে পুরোদস্তুর-আগাগোড়া, কিন্তু এই মুহূর্তেই না। অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষিত সময়ে।

শুধু চরম অধঃপাতে মশগুল জলবিন্দু কিংবা আকাশগামী সে জলেরই বাহিনী দেখতে চাই না আমি। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাই যা সহজে দেখা দেয় না। হঠাৎ ভেসে ওঠা রংধনুর চেয়েও বেশি কিছু।

চরকা আমাকে বলে, ‘আবার কবে সুযোগ মিলবে বল?’

এমন অভিমান আমার আগ্রার তাজমহলের বেলাতেও হয়। জানাই আমি সে কথা অনেক কাছের মানুষদের। মহামূল্যবান ইট–পাথরের নকশা কাটা কবরখানা দেখার ভেতর এত বিস্ময়ের কী আছে? যারা দেখে এসেছে তারা বলে, অনুভূতিগুলোকে ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করতে পারবে না, শুধু অদ্ভুত এক ঘোরলাগা হিমশীতল আবহে বুঁদ হয়ে ছিল তারা অনেকটুকু সময়। অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে তাদের স্বপ্নালু হয়ে আসা চোখ দেখে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যাই। অভিমানের আজন্ম লালন ঠিক হবে, কি হবে না—আজীবন আমি না দেখতেই চাইব নাকি চাইব না এসব।

এক্ষুনি নায়াগ্রাকে দেখতেই হবে। কারণ, এতটা কাছে, হাতে মাত্র দুটি দিন সময় নিয়ে রচেস্টার এসেছি, এমন ধরপাকড়ের বদলে বরং কাজিন ব্রাদারের অপূর্ব উঠোনটায় চায়ে বিস্কুট ভালো লাগছিল। বড় ভাবি রচেস্টারের অনবদ্য সব ফুল-ফল, উদ্ভিদের পাশাপাশি একটুকরো বাংলাদেশ যেন নিপুণ হাতে তাঁদের বিশাল উঠোনে তুলে এনেছেন।

বহু বছর পর লালশাকের এত আয়োজন, ঝিরিঝিরি বাতাসের বাঁশঝাড় আর মরিচার ঘ্রাণওয়ালা নলকূপ চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। ছোটবেলা বেড়াতে যাওয়া দাদিবাড়ি, খেতের আইল নিয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়তে হায় সময়ও লাগল না!

সেই স্মৃতি জাগানিয়াদের ভেতর বসে বসে নেটিভ আমেরিকান তির–ধনুক আর মাছ শিকারের আদ্যোপান্ত কিংবা সেসব মানুষের ঘোড়ায় চড়ে গিরিসংকট পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতাই বরং জানতে ইচ্ছে করছিল।

রচেস্টারের দুষ্টু হরিণগুলোর চুরি করে বাগানে ঢুকে পড়ে ফল শিকারের গল্পও শুনেছি ভাবির মুখে। তাদের জন্য অপেক্ষা করতেও ইচ্ছে করছিল।

যা হোক, চপ্পল পায়ের আর টানা টানা চোখের বুনো হরিণ, ভাইয়াদের স্টাডি রুমের আকর্ষণ, আদিবাসী ঘরবাড়ি, যাপিত জীবন, ইগলের পাখা-পালক, ইনুইট আর মেতিসদের হয়তো অন্য কোনো সময় বেশ একটু সময় নিয়ে জানা যাবে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে কিছুটা বিক্ষিপ্ত মনেই নায়াগ্রার দিকে রওনা হলাম।

রচেস্টারের ছিমছাম গোছানো রাস্তা ধরে যাচ্ছি। স্টিয়ারিং হাতে ছিল বংশের সবচেয়ে বড় ভাইয়া। যাঁর জীবন করপোরেট ঘুড়ির মতো। আকাশে আকাশেই কেটে যায় শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত। তিনি তাঁর সাইবার স্পেস থেকে হাতে কিছু সময় নিয়ে বের হলেন। তারপর একরকমের আদেশই দিলেন, ‘চল দেখে আসবে। এ পর্যন্ত এসে কেউ নায়াগ্রা ফলস না দেখে বাড়ি ফেরে না’।

আদেশ শিরোধার্য। জানতে পারলাম বাফেলোতে যাত্রাবিরতি হতে পারে। সেখানে আমার সদ্য ডাক্তারি পাস করা ভাতিজা বাস করে। বাফেলো টার্গেট হলে পথে পড়ার কথা বাটাভিয়ার খানিকটা। ডাচ গোল্ডেন এজ পড়তে গিয়ে নামটা চোখে পড়েছিল। সেই সঙ্গে কতক ইরি ক্যানেলও হয়তো দেখা দেবে। চলতি পথের অবকাশে যতটুকু দেখে নেওয়া যায় তাদের, দেখব; ভাবতে ভাবতে দেখি চলন্ত দোলনায় শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

হায় কপাল, এমন প্রশ্রয়ে আমিও টুপ করে ঘুমিয়ে পড়লাম!

দুই.

না। এখন না, ফেরার পথে বাফেলো থামব আমরা। তবে এই পৌনে দুই ঘণ্টার বেশির ভাগ অংশই ল্যান্ডস্কেপের তেমন কিছু না দেখে ঘুমানোর জন্য সামান্য অনুতাপ যেমন হচ্ছিল, সেই সঙ্গে চাঙাও কিন্তু লাগছিল।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে যদি যায়, তার আগেই বলে নিই। সময়টা ছিল জুলাইয়ের প্রথমার্ধ। দুর্দান্ত গ্রীষ্মের বেলা ১১টা। আর আমরা কানাডা অংশ থেকেই নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা মানে হচ্ছে বড় ভাইয়া আর মিস্টার চরকা। এই ভ্রমণগল্পে তাকে অত্যন্ত সংগত কারণেই চরকা ডাকা হচ্ছে।

আর আমি আস্তে আস্তে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। অভিমান বুকে চেপেই সবার সঙ্গে হাসি মুখে আমেরিকান ফলস, ব্রাইডাল ভেইল ফলস আর হর্সসু ফলস দেখায় অংশগ্রহণ করব সভ্যতার খাতিরে। কারও মন খারাপের কারণ হব না।

তো কানাডার সাইড থেকে ফলস দেখতে চাওয়ার কারণ হতে পারে, মোট তিনটের ভেতর সবচেয়ে বড়টি কানাডায় অবস্থিত। একটু উঁচু থেকে দেখা যায় জলপ্রপাতদের। আবার ইউএসের মাটিতে তো হাঁটাহাঁটি করলামই-কানাডার মাটিও ছুঁয়ে আসি সেই সহজাত মানব মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সংগতি জানানোর জন্য।

ইমিগ্রেশন ইত্যাদি ফর্মালিটি পার করে ফেলেছি। দেখি ওই সামনে একটা গাড়িতে পরিচিত মানুষ দেখা যাচ্ছে। চরকার টরন্টোপ্রবাসী বন্ধু তাকে সঙ্গ দিতে চলে এসেছেন।

তিন.

গাড়ির সিটে বসে থাকার সময়েই কিন্তু অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল অদ্ভুত এক গহ্বরে মোহাবিষ্টের মতো ঢলে পড়ছে পৃথিবীর তামাম বর্ষণ। উইপিং উইলো, সবুজ রঙের ম্যাপল পাতা কিংবা পাইনের পাশাপাশি নাম না জানা সারবাঁধা গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল সে অবাক জলরাশি। আড়চোখে দেখছিলামও তাদের। মুগ্ধতা এসে যাচ্ছে কোনো জবরদস্তি ছাড়াই। তাই হিংসুকের মতো সামলে ফেললাম নিজেকে।

ক্লিফটন হিল, নায়াগ্রা ফলস সিটির ওদিকটায় কিছু ইগলের পালক দিয়ে বানানো মুকুটের নমুনা দেখলাম ম্যানিকুইন অথবা কিংদের মাথায়। আমার টিনটিন মনে পড়ল।

যদিও সাউথ আমেরিকা এই ওন্টারিও থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে। আবার ওন্টারিওর আদিবাসীরা এতটুকুও ইনকা কিনা আমি জানি না, না হওয়ারই কথা। বরং ওন্টারিওর সঙ্গে মেতিস কিংবা ওজি-ক্রিরাই জড়িয়ে থাকে বলে জানি।

সূর্যের আরাধনার বদলে চাঁদকে ঘিরে এ অঞ্চলের হুল্লোড়ের গল্পগুলো টুকটাক চোখে পড়ে। হয়তো ক্যাপ্টেন হ্যাডক আর জোরিনো মিলে সূর্যমন্দির যাওয়ার পথে জলপ্রপাত পেরোতে পেরেছিল সেই রংবেরঙের ছবিগুলো গেঁথে গিয়েছিল শৈশবেই। আবার টিনটিন এক প্রপাতের দেয়াল ভেদ করে ইনকাদের সমাধিক্ষেত্রেই পৌঁছে গিয়েছিল সে কথাও মনে পড়ছিল তার জন্যই হবে হয়তো, মনে পড়ছিল টিনটিনদের সবাইকে।



এখন পার্কিং শেষ করে আইসক্রিম-কফির দোকান, স্যুভেনির শপ পার করে এগোচ্ছি সেই জনশ্রুত বিস্ময়ের কাছে। আমার সাড়ে চার ও দেড় বছর বয়সী সন্তান দুজনও আমার মতো ঘুমিয়ে–টুমিয়ে বেশ চাঙা। স্ট্রলার ভেদ করে তারা পথে নেমে পড়তে চাচ্ছে। আইসক্রিমে তাদের বশে আনার চেষ্টাচরিত্র করা হচ্ছে। চরকা ও তার বন্ধু মিলে গভীর জীবনমুখী আলাপ করতে করতে এগোচ্ছে। বড় ভাইয়াও হর্সসু ফলস কেন হর্সসু ফলস সেই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন একজন দক্ষ গাইডের ভূমিকায় আসীন হয়ে।

আস্তে আস্তে লোহার রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। তখন একটা ঘটনা ঘটল। উল্টো অভিমানে বিদ্ধ হয়েছি একদম চট করে। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের তিন প্রপাত মিলেই যেন থমথমে গলায় বলে উঠল, ‘আসতে তো চাচ্ছিলে না! কত রাগটাই না মনে মনে দেখালে আমাদের ওপর! এখন নিজেই দ্যাখো আমরা কতটা অসুন্দর!’

আহা! সুন্দর-অসুন্দরের কথা তো আমি বলিনি একবারও। অবশ্যই তোমরা তোমাদের মতো করে সুন্দর। না হলে পৃথিবীর এত কোটি কোটি মানুষের প্রশংসা, স্তুতি, গান কবিতায় তোমরা সিক্ত হতে পারতে কেমন করে? তোমাদের শ্বেতশুভ্র বসনে ফেনিল নীলের ওপর ঝরে পড়া নিয়ে কত কবি আর অকবি আবেগতাড়িত হয়ে লিখে গিয়েছে! কত একলা তরুণ, হানিমুনারস কিংবা বুড়ো দম্পতি তোমাদের দেখে প্রশান্তি পেয়েছে সে খবর রাখো নিশ্চয়ই।

তবু যেন গাল ফুলিয়ে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছিল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এই আমাকে অভিভূত করতে করতে সর্বস্বান্ত করে ফেললেই বুঝি অবহেলার চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হবে।



জলের অর্ধেক আবেষ্টন ভীষণ স্পষ্ট, তিরতির করে বইতে বইতে সশব্দে আছড়ে পড়ল কত নিচে। তারপর আবার কুয়াশা পাকিয়ে সেই স্পষ্ট বেষ্টনীর ভেতরেই ঝাপসা করে ফেলল দৃষ্টি। ঊর্ধ্বাকাশে মেঘের সঙ্গে মিলে গেল বলে মনে হলো। অথচ খুব বেশি দূরেও গেল না। নির্দিষ্ট একটা বলয় তৈরি করে ঘুরপাক খেতে লাগল তারপর। অদ্ভুত।

আমি শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম। আনমনে বলে উঠলাম— ‘এত মায়া দিয়ে কেন নশ্বর দুনিয়া বানালে প্রভু!’

চার.

ওন্টারিওর ৫৩ মিটার উঁচু এবং ৭৯২ মিটার চওড়া হর্সসু ফলসটাকে ডান পাশে রেখে ও রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালে একবাক্যে কী দেখা যেতে পারে এখন সেটা বলি আমি।

রং।

আকাশ তো ঝকঝকে নীল আছেই। ইরি-ওন্টারিও হ্রদের ওপর তারই প্রতিবিম্ব। যে প্রান্ত ছুঁয়ে প্রবলবেগে ঢল নেমে যায়, সে প্রান্তের রং আবার সবুজাভ। তার পরপরই অযুত নিযুত সাদা ঝাঁপ দেবে কুয়াশায়।

নায়াগ্রা নদীর ওপর তখন ঘোড়ার খুর ঘেঁষা কুয়াশা। সে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে ফাঁক–ফোকর দিয়ে হঠাৎ চোখে পড়তে পারে বার্চ গাছের বাকলে তৈরি সাদা রঙের ক্যানো। লাল লাল গোলাপে টইটুম্বুর থাকার কারণে ক্যানো নৌকার কোথায় লুকিয়ে আছে প্রি-কলম্বিয়ান যুগের আদি মানুষ ঠিক বোঝা যায় না।

আবার নীল-সবুজ নদীটার ডান দিকে আছে কালো-খয়েরি-সবুজ রঙের দুটো দ্বীপ। লুনা আইল্যান্ড আর গোট আইল্যান্ড যাদের নাম। তাদের মাঝখানে আবার নববধূর ক্যাথেড্রাল লেন্থের লম্বা অবগুণ্ঠন। বিশাল তার ঘের। সম্ভ্রান্ত-রাজকীয়। সূক্ষ্ম লেসের কারুকাজ বসানো। সাদা মুক্তাও আছে সেখানটায়। আড়ালে কেউ প্রিয়তমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এমন মনে হয়।

তার আশপাশেও দু-একটা ক্যানোর আনাগোনা দেখলাম আমি। মনে হলো প্রাচীন অনগিয়ারা গোত্রের লোকজন গুচ্ছের শুধুই গাঢ় নীল রঙের বুনোফুল ভাসিয়ে কোথাও চলছে। একটা লাল গোলাপেরও অধিকার নেই সে পুষ্প দলে ভিড়ে যাওয়ার। তাদের পেছনেই আরও মসৃণ সাদায় আছড়ে পড়ছে আমেরিকান ঢল। সেখানেও সৃষ্টি হচ্ছে রহস্যময় কুয়াশার ঘেরাটোপ।



রং দেখায় ছেদ পড়ল আমার বড় ছেলের ‘নিয়াগারা নিয়াগারা’ চিৎকারে। বেশ কিছুদিন হলো পুলিশ-ফায়ার অ্যাম্বুলেন্স কিংবা স্টেগোসোরাসের পাশাপাশি পৃথিবীর সব সাইনবোর্ড, সব বিজ্ঞাপন, সব রকমের দেয়াললিখন পড়ে ফেলায় অত্যুৎসাহী আচরণ করছে। ওন্টারিওর রোদে হুড তুলে রাখতে হচ্ছিল স্ট্রলারের। যদিও স্ট্রলারে বসার বয়স তার পার হয়ে গিয়েছে তবু লম্বা হাঁটাহাঁটি আর ভিড়ের রাস্তায় হাত ছুটে দৌড়ে যেতে চায় আবিষ্কারের নেশায়। এমন ঝুঁকি নিতে ভালো লাগে না।

তো সেই হুডের কারণে পথে–প্রান্তরের খোলা বইগুলো পড়ে ফেলতে না পেরে অস্থির ছিল বেশ। এখন শিকল খুলে দেওয়ার পর চোখের সামনে মহাকাণ্ডের উন্মোচনে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ ছিল। অনগিয়ারা শব্দ থেকে উদ্ভূত জলরাশির বজ্রধ্বনিতেও। তারপর আশপাশের কোনো ফলক পড়ে তার ভাষায় আমাকে জানাল, ‘মামা! কুকমাল! দাস ইস্ট নিয়াগারা।’

পেনিনসুলা কিংবা নদী অথবা প্রপাত সবগুলোই আসলে নিয়াগারা। আমরা উচ্চারণ করি নায়াগ্রা। আমাদের কাছে নায়াগ্রাই তাই আপন। তবু উৎসাহে সম্মতি জানাতে হলো, পরে ব্যাখ্যা করা যাবে। ‘হ্যাঁ বাবা, আমরা নিয়াগারা দেখি।’

ছোট ছেলেও কোলের ভেতর আকুলি-বিকুলি করছে না। বোধ হয় পানির এমন খেলাধুলা দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ছোট্ট গালটায় নাক ঘষে জানতে চাইলাম, ময়না বল তো দেখি নায়াগ্রা, না-য়া-গ্রা!

কথা বলতে তেমন পছন্দ করে না এমন ময়না আমার তবু বলে উঠল, ‘খায়িং সং।’

পানিকে ও খায়িং কেন বলে সেটা ওই জানে। এবিসি, অ্যাপল-অরেঞ্জসহ সবকিছুর সঙ্গে সংগীতকে জড়িয়ে ফেলাও তার একান্ত পছন্দ।

আশপাশে শয়ে শয়ে লোকজন নিয়েও রাশি রাশি ‘খায়িং’-এর অপার্থিব সংগীত যেন ভরদুপুরে নিরালা নিঝুম শুনতে পাচ্ছিলাম।

পাঁচ.

সিদ্ধান্ত হলো যেগুলোকে আমার ক্যানো বলে মনে হয়ছিল সেই আদি নৌকায় চড়ার। বড় ভাইয়া জানালেন ওগুলো অধুনা যুগের দ্বিতল ফেরি। ফেরিতে চড়ে কতটুকু পর্যন্ত কুয়াশা ভেদ করা যায়, আমরা পরখ করে দেখতে পারব। আদৌ প্রপাতের দেয়াল ছোঁয়া যাবে কি না, সেটাও নিজে গিয়ে নিরীক্ষা করে আসতে পারব।

আমরা যে ফেরিতে উঠব বলে সারি বেঁধে দাঁড়ালাম তার নাম হর্ন ব্লোয়ার। কানাডা অংশ থেকে মানুষ জল দেয়ালের কাছাকাছি যেতে চায় এই ‘নিয়াগারা হর্ন ব্লোয়ার ক্রুজ’-এ চড়ে। মিনিটে মিনিটে ষাট লক্ষাধিক ঘনফুট পানি আছড়ে পড়ার গগনভেদী গর্জন ভেঙে ভেঙে অনগিয়ারা গোত্রের নৌকার মতো শিঙায় ফুঁ দিয়ে চলবে এই ফেরি।

একটু আগে বড় ভাইয়া বলছিলেন আমেরিকান অংশে চলাচল করে ‘মেইল অব দ্য মিস্ট’ নামের কুয়াশা কুমারী। এই মেইড অব দ্য মিস্টের পাটাতনে আমি ঘাটলার অনেক ওপর থেকে দেখছিলাম নীল বুনোফুলদের। নেটিভ আমেরিকান উপকথা অনুযায়ী তাদের আরাধ্য কুমারী লেলাওয়ালার আত্মা নাকি রাজত্ব করে জলপ্রপাতের কুয়াশায়। অনগিয়ারাদের কুমারীকন্যা লেলাওয়ালার ক্যানো ডুবে গিয়েছিল হর্সসু ফলসের আশপাশেই।

আমাদের হাতে দেওয়া হলো লাল ম্যাপল পাতা রঙের প্লাস্টিকের পঞ্চো। বর্ষাতিও বলা যায়। তখন আশপাশের কোথা থেকে এক দেশি ভাইয়ের কণ্ঠ ভেসে এল।

‘এল্লেইগগাতো কই, সবডি লাল ক্যা!’

দিস গাই হ্যাজ স্পোকেন মাই মাইন্ড। ঠিক সে কারণেই কবি বলেছেন, বিনে স্বদেশি ভাষা পুরে কী আশা?

ছয়.

লাল পঞ্চো বেয়ে শরীরে পানির হালকা স্পর্শ লাগা শুরু হয়েছে। ব্রাইডাল ভেইল ফলসের এক ধারেই আছে কেইভ অব দ্য উইন্ডস। এই প্রবল বাতাসের আনাগোনাময় গুহাটির অবস্থান গোট আইল্যান্ডে। পাখির চোখে অবজারভেশন টাওয়ার থেকে দেখতে পারলে কেইভ অব দ্য উইন্ডসের ওখানে হলুদ হলুদ ফুলেরা বাতাসে একদম হেলে পড়ছে এরকম একটা ভ্রম হতোই হতো আমার। কিন্তু কেইভ অব দ্য উইন্ডসের বাতাসের ঝাপটা হর্ন ব্লোয়ারের ছাদে দাঁড়িয়েই পেলাম, এ কারণে বুঝলাম গুহা পরিদর্শনে আসা লোকদের গায়ে হলুদ রঙের পঞ্চম। তারাও শরীরে পানির ছোঁয়া পেলে ঠিক আমার চারদিকের মানুষগুলোর মতো এ রকম হুল্লোড় করে ওঠে। আর কী অদ্ভুত, অগণিত সাদা পাখি আমাদের যেন সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছিল নিজেরা গল্প করতে করতে কিংবা প্রহরীদের মতো হেঁকে হেঁকে।

হঠাৎ আমার মনে হলো এই একটু আগের তেজি সূর্যটা কোথায় গেল? দুর্দান্ত মেঘলায় আমরা সবাই চট করে ঢুকে পড়েছি। কী কী যেন সব হচ্ছে চারদিকে সমস্ত হইচই ছাপিয়ে। প্রাণহীনের গগনবিদারী হুংকারেও কখনো কখনো কতটা বিপন্ন মনে হতে পারে নিজেকে খুব টের পাচ্ছিলাম। না আনন্দ-না ভয়, কেমন যেন অন্য রকম একটা অনুভূতি ঘিরে ফেলল খুব দ্রুত। আবার ফিক ফিক করে হাসছিলামও। সামান্য হর্ষধ্বনি আপনাতেই গলা চিরে বের হয়ে আসছিল।

ছোট্ট একটা জীবনের নানা রকমের দেখতে পারার অসাধারণ সব অভিজ্ঞতার জন্য পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছিলাম।

বড় ভাইয়া আসেননি। ছোট বাবুকে স্ট্রলারে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি তাঁর জিম্মায়। পানির আনন্দে উথালপাতাল বড়টাকে শক্ত করে ধরে রেখে প্রপাতের হুংকার আর তোড়জোড় শুনে যাচ্ছি। হুট করে কোনো মহাপ্রলয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি হলো। বাবা! টিনটিনদের সাহস থাকে বটে। এ রকম প্রলয় ভেদ করে দড়ি বেয়ে অজানায় পাড়ি জমাতে চায়।

আমাদের সফরসঙ্গী চরকার টরন্টোপ্রবাসী বন্ধুটি নায়াগ্রাকে কেন্দ্র করে ডেয়ারডেভিলদের কীর্তিকাহিনি ঠিক ওই বিচিত্র মুহূর্তে বর্ণনা করতে শুরু করায় পরিস্থিতি আরও ঘোলা হয়ে পড়ল। আরও কুয়াশা কুয়াশা, আরও আবছায়া চলে গেল হিজলের দিন।

সম্প্রতি কার্ক জোনস নামের এক ডেয়ারডেভিল কসরত দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করেছে। তার মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল ওন্টারিও লেকে।

কিছু বছর আগেও নাকি জোন্স সাহেবকে ঝাঁপ দিতে দেখা গিয়েছিল কী এক অমোঘ আকর্ষণে অথবা নিজের ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার সাধ জেগেছিল তাঁর। বহু ডেয়ারডেভিল শত শত বছর ধরেই নেশালুদের মতো ছুটে এসেছেন নায়াগ্রার কাছে। সার্কাসের ফ্যুনামবুলিস্টদের মতো কেউ এসেছেন প্রতিরক্ষাবিহীন দড়িদড়া নিয়ে, প্যারাস্যুট নিয়ে, নৌকা নিয়েও।

কেউ আহত হয়ে ফিরেছেন-কেউ ফেরেননি। কারও মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, কারওর সমাধি এখানেই কোথাও কোনো অজ্ঞাত জায়গায়, জানেন না কেউ।

মন খারাপ হয়েছিল, রাগও।

কেমন রাগ আর মন খারাপ? নিজের জীবনকে এমন ঝুঁকিতে বারবার কেন ফেলতে চায় মানুষের মনস্তত্ত্ব? মানুষের মরে যাওয়ার মতো হাজারটা কারণ পৃথিবীতে এমনিতেই বিদ্যমান থাকার পরও এই গায়ে পড়ে ডেকে আনা মরণ খেয়ালকে মানুষ কেন অগ্রাহ্য করতে পারে না? কোনো পিছুটান কেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে পারে না তাদের? এমন দুর্লঙ্ঘ্য সাহস আর দৃঢ় প্রত্যয়ে পৃথিবী কতটা সমৃদ্ধ হয়? আত্মাহুতিতে কিংবা আত্মাহুতি নয়, শুধুই নিহত শব্দটি শোক সংবাদে ছাপা হলে আসলে কার কতটুকু আসে যায়?

ওয়্যার ওয়াকারদের নিয়ে লেখা কানাডীয় কবি জন বি লির একটি কবিতা পড়া যেতে পারে। দীর্ঘ কবিতা বিধায় পুরোটা আমার ভ্রমণগল্পে তুলে আনলাম না।

‘he set out on the cable-walking

over Niagara Falls

as though balanced on a thread

in his electric-orange raiment

like a brilliant spider

on a silk

a lovely incandescent

Marbled Orb weaver

this Wallenda

a third-generation daredevil

slowing over the plumb weights

then quick as an arachnid in a rush

from suddenly seeing itself being seen

in a busy garden

...

...

his heart

and the drum-echo

of its pulse

blooming at the wrist with the flesh stung blue

the image of ancestors

the long drop of their dying

into the damp tear-gather of ghosts

the grey sorrow of rain pooling

in the long veins of an up curled leaf

the thirsting lifeline

of a widow’s palm

what morbid wishfulness

hushes in us all

though we’re carried

by his brave motion

we also long in the deep plunge

of a common faith to go

roaring over the emerald edge

as we fall beyond knowing.’

জল দেয়ালের বেশ অনেকটা দূর থেকেই মোড় ঘোরাল আমাদের শিঙা বাদক তরি। রহস্য পেছনে রেখে এসে স্বাভাবিক পৃথিবীতে আমাদের যাত্রা শুরু হলো যেন। এই কয়েক মিনিটেই ধূসর কিংবা ভীষণ ফ্যাকাশে একটা অচেনা জগতে ঢুকে পড়ে ঘোর লেগে গিয়েছিল চোখে। এবার ঘাটলায় ফিরবে সব যাত্রীরা।

খুব স্বাভাবিক রোদের দিন, নদীর বয়ে যাওয়া কিংবা তীরের বাড়িঘর-দোকানপাট-সেতু কেন যেন চোখ বড় বড় করে পরম বিস্ময়ে দেখছিলাম।

সাত.

আমেরিকান সাইড থেকে নায়াগ্রা ফলস না দেখে এলাকা ত্যাগ করতে দিলেন না বড় ভাইয়া। যেন ভীষণ অন্যায়-ভারী অবিবেচকের মতো কর্মকাণ্ড। এককালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। চিত্তাকর্ষক ভাষাজ্ঞান ব্যবহার করে কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় তিনি বিশেষভাবে দক্ষ। তারপর ছাত্রদের অ্যাসাইনমেন্ট বুঝিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে আমাদের পাঠালেন আমেরিকান ফলসের কাছে।

এখানকার ম্যাজিকটা আবার একটু অন্য রকম। আরেকটু হাত বাড়ালেই বুঝি ছোট ছোট ঢেউ ছুঁয়ে ফেলা যাবে, তাদের কোলাহলও। ছুঁয়ে ফেলা যাবে সমস্ত ভেজা পাথর। নরম শেওলা আঙুলে মেখে ফেলা যাবে এই অল্প আরেকটু এগোতে যদি পারা যেত।

সাদা পাখিগুলো অবিরাম তরঙ্গ ছোঁয়। আমি চুপচাপ দেখি।



আট.

স্পষ্ট রংধনু দেখে ফেলেছি গোটা কয়েকবার। এখানকার নিত্যদিনের বিষয় হলো রংধনু। তার আদলে বানানো লোহা লক্কড়ের রেইনবো ব্রিজ পার হচ্ছি বাফেলো যাব। কে জানে হয়তো খ্যাপা মহিষটার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করতে পারব। হয়তো পেয়ে যাব আজ সন্ধ্যাবেলা পুরোনো দিনের ইটপাথরের ঘ্রাণ, কোনো আলো ঝলমল ব্যস্ত শহরজীবন, অথবা কোনো ঘুম নগরী। জানি না আমি।



পেছনে ফেলে এসেছি বিশাল আয়োজন। প্রচুর পরিমাণে পর্যটক আনাগোনা আছে এখনো তবে একটু পাতলা লাগছিল ভিড়। জলপ্রপাতে নানা রঙের কৃত্রিম আলোর আসর কিছুক্ষণ পরে জমে যেতেও পারে, খবর রাখিনি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আর তার প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে ভাবতে হালকা গা ঝিমঝিম করছিল। এই প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মারাত্মক ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে।

একটু পর রাতের বেলাতেই পানির প্রবাহ কমিয়ে ফেলা হবে কিংবা আসছে শীতেই-বরফে টাল হয়ে যাবে সবটুকু তরল উচ্ছ্বাস, তখন।

বছরের পর বছর এভাবেই উৎপন্ন হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। পর্যটন তো বটেই এ অঞ্চলের কলকারখানা আর অর্থনীতির চাকা সচল থাকছে পানির বিপুল অবদানে।



নিছক আনন্দ-উত্তেজনা কখনো পৃথিবীতে বাঁচার অর্থ ছিল না আমার কাছে। খেয়াল করলাম সেই শিশুতোষ মান–অভিমান শিকেয় তুলে রেখে ফেলেছি অনেক অনেক আগে।

মনে হলো খুব প্রয়োজন ছিল ছিটকে আসা প্রতিটি জলকণার। প্রয়োজন ছিল ভরাট কুয়াশার সাহচর্য। তারা কতটুকু শুদ্ধ করতে পারল আমাকে, তীব্র রহস্যে মোড়ানো জীবনের কতটুকুই বা কাছে পৌঁছে দিতে পারল; হিসাব–নিকাশে বসতে হবে।

এই ভর সন্ধ্যাতে হৃদয়ের কোথাও খটখট কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।