পুদিনাপাতা আর হুইলচেয়ার

জার্মানির ডুসেলডর্ফ থেকে গিয়েছিলাম ১১ দিনের জন্য ক্যানারি আইল্যান্ডে। প্রমোদতরি ‘Mein Schif 4’ নোঙর করবে আটলান্টিক মহাসাগরের সাতটি দ্বীপে।

জার্মানিতে এখন বেশ ঠান্ডা। আমার বাগানে একটি টবে পুদিনাপাতার গাছ আছে। চিন্তা করলাম ওগুলো কী ঘরে রাখব না বাগানেই থাকবে? শুনেছি পুদিনাপাতা শুষ্কতা একদম পছন্দ করে না।

ঘরে রাখলে তো ১১ দিনে নিশ্চয়ই পিপাসায় মরে যাবে। তবে কী বাইরে রাখব? বরফ যদি পড়ে?

যা হোক পুদিনাগাছটিকে সৃষ্টিকর্তার ওপর ছেড়ে দিয়ে উড়োজাহাজে উড়লাম জাহাজের আশায়।

ডুসেলডর্ফ থেকে গ্রান ক্যানারিয়া। চার ঘণ্টার জার্নি। দেখতে দেখতে কেটে গেল। গ্রান ক্যানারিয়ার তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি। আমাদের জার্মানি সে তুলনায় হিমাগার। ২ ডিগ্রি। খুব আরাম বোধ করলাম। প্রমোদতরিতে এসে অবাক হয়ে গেলাম।

এটা কী জাহাজ না টাইটানিক?

১৫ তলা। ১১টি রেস্তোরাঁ। স্টেডিয়াম। সিনেমা হল। সুইমিং পুল। দোকানপাট এমনকি হেয়ারড্রেসারও আছে। অবশ্য আমার হেয়ারড্রেসারের খুব দরকার নেই। কেবিনের সঙ্গে ব্যালকনি। পায়ের নিচে আটলান্টিক মহাসাগর নাচছে।

রেস্তোরাঁয় ভারতীয়, চায়নিজ, জাপানিজ, জার্মান...সব রকমের খাবার পাওয়া যায় এবং সবই ফ্রি। তাই কেউ যদি রাক্ষসের মতো খায়, কারও কিছু বলবার নেই। যাক, উদরপূর্তি করে লাউঞ্জে ঢুকলাম।

কোনো এক নামকরা ব্যান্ড সুন্দর পারফরর্ম্যান্স করছে বারে। তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই নাচছেন।

হঠাৎ দেখলাম, আমার পাশে প্রায় ৯০ বছরের এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন হুইলচেয়ারে আর স্বামীকে বলছেন, ‘আমাকে একটু নিয়ে যাবে স্টেজে, আমি নাচব’। স্বামী সানন্দে রাজি হলেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

পঞ্চাশ বছর আগেকার ‘The Rolling Stones’–এর সেই বিখ্যাত গান “I can't get no satisfaction”–এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনি গাইছেন আর স্বামী হুইলচেয়ারটি ঘোরাচ্ছেন।

পাঠক, একবার চিন্তা করুন, আপনার বয়স নব্বই, আপনি হুইলচেয়ারে বসে আছেন, আর আপনার সামনে ইয়ং ছেলেমেয়েরা গান গাইছে আর নাচছে, আপনি কি সাহস পেতেন নাচার ইচ্ছে করতে?

এটাই হলো সুখী হওয়ার রহস্য। জীবনকে প্রতিমুহূর্ত উপভোগ করুন। বয়স একটি সংখ্যা।

১১ দিন পর জার্মানিতে ফিরে এলাম। প্রচণ্ড ঠান্ডা। দরজা খুলে দৌড়ে গেলাম বাগানের দিকে। এত ঠান্ডা কাবু করতে পারেনি পুদিনার গুচ্ছকে। এখনো সবুজ পাতা, এখনো যৌবনে ভরপুর।

বাঁচার ইচ্ছে থাকলে, জীবনকে উপভোগ করতে চাইলে শুধু ইচ্ছেটুকুই দরকার। সে হোক নব্বই বছরের বৃদ্ধা কিংবা ছোট্ট পুদিনাগাছ!