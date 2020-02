হতাশ হওয়ার আগে ভাবুন

অনেকেই হতাশ, জীবনে কিছু হলো না! পড়াশোনা করলাম, হায়ার স্টাডি হলো না। কাজ করলাম না। কাজ করলাম তো তা মনঃপূত নয়। সংসার হলো না। সংসার হলো তো, মনমতো বর, ঘর হলো না। সংসার হলো তো বাচ্চা হলো না। বাচ্চা হলো তো অটিস্টিক অথবা অমানুষ। সুখ হলো না। সুখ হলো তো তার সঙ্গে না। অথবা সুখ হলো তো স্বস্তি হলো না।



একটু ভাবুন। একটু পস দিন। থামুন।

প্রথমেই ভাবুন আপনি কী চান?

আপনি উপরিউক্ত সব চান। সবকিছু। ছাড় দিতে রাজি আছেন? কতটুকু পরিশ্রম করতে রাজি আপনি সব পেতে? আর এটাও মাথায় রাখুন, সবাই সব পেলে আজ দুনিয়ার কী অবস্থা হতো? হয়েছে কি? না, হয়নি।

আমরা আকাশকুসুম ভাবতে পছন্দ করি। সেটা আমাদের স্বভাব। আমরা একটু রিয়েলিস্টিক হতে পারি। আমরা ভাবতে চেষ্টা করতে পারি। আমার সামর্থ্য কী। কী তার পরিণাম, মানে এন্ড গোল হতে পারে? কী চাচ্ছি, তার জন্য আমার কী করা দরকার? সেটুকু করার ক্ষমতা, দক্ষতা, ধৈর্য (পেশেন্স) আছে কি না। সরি, আমার শব্দের দৌড় সীমিত। ধৈর্য ধরুন।

প্রথম জিজ্ঞাসা, কী করতে চান?

এটার উত্তর ভাই আপনার হাতে। আপনি কী করতে চান? হাজারোজন আপনাকে হাজারো উত্তর দেবেন। তাঁদের অবস্থানে থেকে। কী চান আপনি ভাবুন। সেটা করতে কী করতে হবে, তার হাজারো উত্তর পাবেন হাজারোজনের কাছ থেকে। কিন্তু সেগুলো আপনার জন্য মে নট বি রাইট চয়েস, রাইট ওয়ে। আপনার অবস্থান কোথায়, আপনিই শুধু জানেন।

অসম্ভবকে সম্ভব করতে আমরা সবাই চাই। কিন্তু সেটা হয় কি?

Does it really happen? No man! Not everyone Becomes Bill Gates! Jeff Bejos! Or Newton or Einstein or Da Vinci or Mark Zuckerberg or best scientists, best MD’s, engineers!

এত কথার অবতারণা কেন?

অনেকেই জানতে চান কোন সাবজেক্ট তাঁদের জন্য ভালো। কোথায় ভালো ক্যারিয়ার। বাচ্চা না ক্যারিয়ার, ক্লিনিক্যাল/নন, গৃহবধূ না ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাই সেটা আপনার চয়েস। তার জন্য আপনি কতটা করতে চান? কতটা ছাড়তে চান।

আমরা বাঙালি বড় অলস। মা–বাবাও আমাদের অলস বানান। পড়াশোনাতে একটু ভালো হলেই পানিটা ঢেলে খেতেও আমাদের সম্মানে লাগে। না শিখি ঘরকন্না, না শিখি সোশ্যাল স্কিল, না শিখি পয়সা ম্যানেজমেন্ট, না রান্না, না অন্য কোনো কাজ, স্কিল।

আমরা ধরেই নিই পড়াশোনা করি, না রান্না করতে, না ঘর গোছাতে, না বাচ্চা পালতে, না জামাই–শাশুড়ি ম্যানেজ করতে। সারা দুনিয়া আমার পায়ে পায়ে ঘুরবে। কাজ করে ছোটলোকে।

থামুন ভাই।

প্রতিটা কাজের জন্য আলাদা স্কিল লাগে। তার সঙ্গে লাগে কমিউনিকেশন স্কিল। আমি বললাম আর আমার শাশুড়ি কথা শুনল না। জামাই কথায় ওঠে বসে না। বাচ্চা ম্যানেজ হয় না। কাজের লোক না থাকলে সংসার উচ্ছন্নে যায়।

সংসার চালানোটাও সোশ্যাল স্কিল। কলমা পড়লাম, দুজন দুজনের হয়ে গেলেন। না ভাই, সম্পর্কটা প্রতিদিন গড়ে, প্রতিদিন ভাঙে। বিয়ে হলো বলেই, মেহগনি কাঠের আসবাব নয়, চিরস্থায়ী হয় না। সম্পর্কের দাবি মেটাতে হয়। তার পেছনে সময়, শ্রম সবই দেওয়া লাগে। যেমন লাগে পড়াশোনায়, ক্লাসে, কাজে, বাচ্চার পেছনে, ঘর গেরস্থালিতে। মাল্টি টাস্ক করার স্কিল তৈরি করুন।

এ হলো না, ও হলো না বলে আক্ষেপ না করে আপাতত কী করতে পারেন, তাতে মনোযোগ দিন। যেটাই করুন ২০০ ভাগ দিয়ে করুন।

এখন ভাবেন আপনার নেক্সট গোল কী? পড়াশোনা/চাকরি/সংসার বাচ্চা? ভাবুন তার জন্য আপনার কী করতে হবে। এক দিনে হবে না। অল্প করেই করুন। কিন্তু লেগে থাকুন। বিন্দুতে সিন্ধু বিশ্বাস করুন। শুরুটা করুন আর লেগে থাকুন। বাধা অবশ্যই আসবে? অ্যাগেইন, কতটা চান? কতটা করতে পারবেন। জীবনটাই পরীক্ষাগার। আপনার ধৈর্য আর নেক্সট গোল...মাথায় রাখুন।

বাকি সব মেয়েদের মতো, আমিও অল্প বয়সেই বিয়ে করেছি। বাচ্চারাও অতি অল্প বয়সে। আমার ইচ্ছা ছিল, বৈরিতার মাঝেও নিজের অবস্থানের জন্য।

অবস্থান কেউ দিয়ে দেয়?

না ভাই, দেয় না। বাচ্চাদের জন্য আমি বড় একটা সময় দিয়েছি। তার উশুল বাচ্চাদের কাছে আশা করি না। হ্যাঁ, সাপোর্ট আর সময়। না ভাই, সেটাও আপনাকেই ম্যানেজ করতে হবে। আপনি সংসারী হলে, সংসার মেনটেইন করার পর যে ৫-১০ মিনিট সময় পাবেন, সেটার ব্যবহার করা শুরু করুন। কাজ গুছিয়ে রাখা শিখুন। তাতে আপনার লাভ, সময় বাড়বে। নিজেকে প্রমাণ করুন। হয়তো কিছু সাপোর্ট পাবেন। ব্যাংক আপনি। কীভাবে খরচ হবেন, তার সম্পূর্ণ দায়ভার আপনার। দেশি ব্যাংকগুলোর মতো পাচারের উপায় নেই।

যেহেতু আমি বাইরে থাকি, এখানে প্রতিটি বাচ্চার ডেডিকেশন, মোটিভেশন আর মাল্টি টাস্ক করার ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ। এরা আপনার আমার মতো খালি বই চেনে না। নিজের জীবন চালাতে পারে। থাকার জায়গা, খাবার, টিউশনির পয়সা সব নিজেই ম্যানেজ করে। আমাদের অবশ্য বাপের ওপর নির্ভরতা সবকিছুতেই। তারপরও পড়াশোনা করে কিছু করা হয়ে ওঠে না। প্রতিটি বাচ্চা কলেজে বা মেডিকেলে যাওয়ার আগে কতশত কাজ করে।

to prove they are dedicated, interested and have actual passion for the subject...then they go to college! So they don’t fool themselves...they dedicate to the field!

আমরা যাই বাপে চাইছে, মায়ে চাইছে, স্ট্যাটাস বাড়াব, দেখিয়ে দিলাম মেন্টালিটি নিয়ে! মোস্ট বাবা-মা, ফ্যামিলি জানে না কী কঠিন এ জীবন। তাই তো বেশির ভাগ ছেড়ে দেয় বিয়ের পর। পড়াশোনায় বা মেডিসিনেই কমিটমেন্ট নেই।

মনে হয়, জীবনটা আনন্দময় করি। আবার তারপর আত্মদহন। কেন করি না। ও এটা হলো, ও সেটা হলো, আমি স্রেফ গৃহিণী?

আত্মদহন না করে, আত্মজিজ্ঞাসা করুন। কোনটা আপনার কল? কী করতে চান তার জন্য? কতটা ছাড়/ইনভলভ হবেন। বাচ্চা ডায়াপার চেঞ্জ করাটাও রিওয়ারডিং। ঘর ঝাড়ু দেওয়াটাও, ভাত বেড়ে ডাল নিয়ে বসে থাকাটাও। আপনার কাছে কোনটার মূল্য কী, তা শুধু আপনিই জানেন। রাস্তা অনেক। আপনারটা আপনার আর তাতে ১০০ ভাগ দেওয়ার দায়ভার আপনার।