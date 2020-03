ভালোবাসা দিবস নিয়ে কত কিছুই আমরা ভাবি, কিন্তু যা আমরা ভাবি না; সেগুলো নিয়েও তো মাঝে মাঝে ভাবা উচিত!

আমাদের সমাজে obsession মানে কাউকে নিয়ে যে ঘোরটা তৈরি হয়, তাকে ভালোবাসা বলে! Anxiety, dependency, depression থেকে অন্যের ওপর নির্ভরতাকে প্রচণ্ড ভালোবাসা ভাবা হয়! আর সেই anxiety or even self control করার ক্ষমতা না শেখার কারণে অন্যকে (প্রিয় মানুষটার হতে পারে) শারীরিক, মানসিক নির্যাতনকে আমরা ভালোবাসার প্রকাশ ভাবি!

জীবনের সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমরা চাই, যাকে ভালোবাসি, সে শুধু আমার জন্যই বাঁচবে, নতুবা কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরবে, অথবা আমরাই তার বেঁচে থাকা হারাম করে তুলব অথবা মেরেই ফেলব! এটা যে আসলে একটা মানসিক সমস্যা, সেটা আমাদের কেউ শেখায় না।

শেখাবে কে? ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ লোক জানেই না যে এটা একটা সমস্যা! অন্যকে কন্ট্রোল করার অদম্য নেশাকেই আমরা অমর ভালোবাসার নিদর্শন ভাবি!

তুমি আমাকে ভালোবাসো; তার মানে এই নয় আমার তোমাকে পছন্দ না হলেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালোবাসতে হবে! আর আমি যদি ভালো না বাসি, তার জন্য আমাকে গালি দেওয়ার তোমার অধিকার আছে!

বউ পেটানো দেখে আমরা ভাবি, সেটাই স্বাভাবিক! সে বউদের হয়তো যাওয়ার জায়গা নেই দেখেই সে এর পরও থাকে। স্বামী নামক লোকটিকে ছেড়ে যায় না! এর নাম ভালোবাসা নয়। মরার আর কোনো জায়গা নেই; তাই সহ্য করে! অনেক বউও জামাই পেটায়...কেন পেটায়, কেউ জানতে চেয়েছেন? তাদের যে বড় রকম মানসিক ব্যাধী আছে, এবং তার যে চিকিত্সা ও আছে, কেউ জানেন? দুজনের ই হয়তো রাগ কন্ট্রোল করত না পারার সমস্যা!

প্রিয় মানুষটিকে বিশ্বাসের সমস্যা হয়? মনে হয় এত ভালোবাসি, আমাকে জানতেই হবে সে কার সঙ্গে কী করছে। আমি ওর জন্য পাগল, কিন্তু সে কার জন্য পাগল, জানতেই হবে (ভীষণ সমস্যা)!ফোন, বন্ধু, স্বজন, পরিচিত সবাই অবিশ্বাসের তালিকায়। প্রতিদিন হাজারো বার পারলে তার মোবাইল চেক করেন? তার অজান্তেই?

আপনার যে প্যারানয়া আছে, সিজোফ্রেনিয়াও থাকতে পারে, কখনো কেউ বলেছে? অবশ্য সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট বা কিছু ডাক্তার এ কথা সঠিকভাবে বলতে পারে!

ক্লাসের সবচেয়ে তুখোড়, লাজুক স্টুডেন্ট, যার পড়া ছাড়া আর কিছুতে মন নেই...তারও যে অটিজম থাকতে পারে, সেটা কখনো ভেবেছেন? এই আপাততুখোড় লোকের সংসার কতটা প্যারাময় হতে পারে ভেবেছেন? কারণ তার সোশ্যাল স্কিল নেই।

ইনটিমেট পার্টনার ভায়োলেন্স কি জানেন? জানেন না! কিন্তু সবাই এটা দেখেই বড় হয়েছেন আর নিজস্ব জীবনে অনেক প্র্যাকটিসও করেন! অথচ ব্যাপারটাকে আমরা স্বাভাবিকই ভাবি! যেমন স্বামী ইচ্ছা হলেই বউয়ের গায়ে হাত তোলা, রাগ হলেই যা নয় তা বলে গালাগালি, হাত খরচ না দেওয়া, চিকিৎসা না করানো, খেতে না দেওয়া, হুমকি দেওয়া, ভয় দেখানো, মানসিক নির্যাতন, ছেড়ে যাওয়ার ভয় দেখানো—এ সবই এর মাঝে পড়ে। শুধু ছেলেরাই নয়, অনেক মেয়েও এ ভায়োলেন্সে জড়িত।

রিলেশনশিপে এবিউস, ছেলেমেয়ে যে কেউ করতে পারে, দুজনই তার শিকার হতে পারে! নিজের দিকে তাকান, আশপাশে তাকান...একটু খুঁজুন...একজনকে অন্তত সাহায্য করতে পারলেও একটা নয়, কয়েকটি জীবন বাঁচাতে পারবেন। কোনো সুন্দর মুখশ্রীতে ভুলবেন না।

লোক দেখানো সুন্দর মুখ, আর মিষ্টি কথার পেছনে লুকানো কুৎসিত মেনর কথা মাথায় না রাখলেই সর্বনাশের দরজা খোলা থাকে।

কাউকে ভালো লাগার মানে এই নয় যে দুনিয়া উল্টে গেলেও যাকে আপনি চাচ্ছেন, সে আপনাকে না চাইলেও, অপছন্দ বা ঘৃণা করলেও, সেই তাকেই আপনারই হতে হবে! দরকার হলে তাকে মারবেন, কাটবেন, বদনাম দেবেন। তার চৌদ্দগুষ্টিকে মারবেন, কাটবেন, খুন করবেন, জীবন দুর্বিষহ করে তুলবেন অথবা তাদের প্রেমাস্পদের জীবন নিয়ে তাকে জীবন্ত মৃত করে ফেলবেন! আর মনে মনে ভাববেন, দেখো আমার ভালোবাসার ক্ষমতা! অথবা আমার ক্ষমতা! একটু থামুন। রাস্তার পাশে শিস দেওয়াটা, কারও পিছু নেওয়া ভালোবাসা নয়; সেটা স্টকিং করা, ভীষণ অন্যায়। সেই সময়টা আপনি কাজে লাগাতে পারেন। পরীক্ষায় আপনার রেজাল্ট ভালো হবে, ভালো কাজ পাবেন—সেটাই আপনাকে আপনার পছন্দের মানুষকে পেতে সাহায্য করবে! যোগ্যতা বাপের বড় ভাই। নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলুন।

ভালোবাসা মিউচুয়াল হওয়া উচিত। আপনাকে কেউ যখন ভালোবাসছে না বা তাদের জীবনে অন্য কেউ এসেছে বা আছে...মানে আপনার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে, অথবা অবস্থান কখনোই ছিল না। এখানে মিউচুয়াল রেসপেক্ট আপনার ও অবস্থান বদল করাই উচিত! হয়তো আপনার কমতি আছে, হয়তো নেই! সেটা মুডের ওপর নির্ভর করে! যেমন আপনি এক ডজন বিভিন্ন টসটসা ফল থেকে একটা বেছে নিবেন! আপনার ক্ষমতায় থাকলে অপছন্দের ফল খাবেন না! আর যদি মুড চেঞ্জ হয়, সেই টসটসা ফলটাও আপেল থেকে, আঙুর হতে পারে! আমরা বলার কে?

আমি যদি ভাত, মাছ চাই; আর আপনি আমাকে জোর করে বিরিয়ানি খাওয়ানোর চেষ্টা করেন, সেটা অন্যায়! ভালোবাসাটা তেমনই! আমি যদি বিরিয়ানি খেতে চাই, পান্তা দিতে চাইলে, কিছু হলো? হ্যা, আপনি আপনার কি যোগ্যতা আছে, টেবিলে তুলে ধরেন, আমার ভালো লাগলে, ভালো; না লাগলে নেই—জোর করার কিছু নেই! আবার কিছুদিন আপনার কাউকে ভালো লাগল বলেই, জীবনভর ভালো নাও লাগতে পারে! পছন্দ চেঞ্জ হয়, রুচি চেঞ্জ হয়! কিছু মানুষ আঁকড়ে থাকতে পারে, সেটা তাদের জন্য ভালো হতে পারে; যারা পারে না, সেটা তাদের অযোগ্যতা ও নয়!

কেউ ছাড়াছাড়ি সম্মানজনকভাবে করে, বন্ধু হয়ে থাকতে পারে আজীবন! দুজনই ভীষণ ভালো মানুষ, কিন্তু জানেন, দুজনের মাঝে স্পেসটা দরকার। কেউ সসম্মানে জায়গা ছেড়ে দেয়, কেউ পারে না!

মুসলিম আইনে তালাক সিদ্ধ! মেয়ে/ছেলে যে কেউ দিতে পারেন! কারণটা তার জন্য যথাযথ হলেই হলো! কেউ ভাতের কাঙাল, কেউ ভাতারের, কেউ দালান, কেউ জমি, কেউ গয়না, কেউ ছেলে, কেউ ছিনালের!

যে কেউ বৈধভাবে, কাউকে ছেড়ে, অন্য কাউকে বিবাহ করতেই পারে! ভালো না লাগলে, কাউকে ছেড়ে যেতেই পারে! কাউকে ভালো না লাগলে, সেটা স্পষ্ট জানাতে পারে। নিজের বা পরিবারের জীবন নিয়ে মুভঅন করতে পারে। কিন্তু এই সত্য সবাই মানতে পারে না। ভদ্রলোক বা মহিলারা জায়গা ছেড়ে আসে। সাইকেটিক, সিজোফ্রেনিক, ধর্ষকাম, খুনি, মারকুটে, অশিক্ষিত, মূর্খ, হামবড়া লোকজন তা মানতে পারে না। সমস্যা সেখানে!

ভালোবাসুন সুস্থ মন নিয়ে।