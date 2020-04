সাস্কাতুনে গৃহবন্দিত্বের দিনলিপি

পৃথিবীটা কোথায় যেন আটকে গেছে। সামনে এগোচ্ছে না। আমরা যারা এর যাত্রী, তারা অপেক্ষায় আছি কখন আবার সম্মুখপানে এর যাত্রা শুরু হবে। প্রতিনিয়ত খোঁজ করে যাচ্ছি কখন আবার এগিয়ে যাব। প্রায় সবারই এখন অফুরন্ত সময়। এই অফুরন্ত অবসর সময়ে নাকি মানুষের ঘুমের সময় দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বর্তমান পরিস্থিতির বিশেষ প্রভাব পড়ছে ঘুমের ওপর। ফলে দীর্ঘ হচ্ছে স্বপ্ন, বেশি সজাগ থাকছে মস্তিষ্ক। আর এই স্বপ্ন দীর্ঘ সময় মনে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।



সামাজিক দূরত্বের কথা মাথায় রেখে সবাই পালাতে চাচ্ছে মানুষের নিশ্বাস থেকে। কার নিশ্বাসে আছে সেই জীবাণু, অনেকেই আমরা জানি না। লকডাউন আর কোয়ারেন্টিন শব্দগুলোর সঙ্গে আমাদের খুব মাখামাখি চলছে। আমরা বড়রা নিজেদের সান্ত্বনা দিচ্ছি আর নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছি প্রতিমুহূর্ত। কিন্তু আমাদের ছোট ছেলেমেয়েগুলো যখন প্রশ্ন করে কখন স্কুলে যাব বা মাঠে খেলতে যাব, এর কোনো উত্তর দিতে পারি না। সাস্কাতুনের প্রবাসী বাংলাদেশি কিছু ছোট সন্তানের কিছু বড় প্রয়াস এই গৃহবন্দীর মাঝে আমাদের আশার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সুজন আর লিন্তার বড় সন্তান সৃজিতা (তিন বছর) যখন গায় ‘আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়’, তখন সত্যিই মনে হয় ভোর হতে আর বুঝি খুব দেরি নেই।

চঞ্চল রায় ও বনানী রায়ের বড় মেয়ে প্রিসা দুর্দান্ত লেখা লিখেছে thekidswrite ওয়েবসাইটে, ‘My own home is now a prison’ শিরোনামে। ১১ বছরের মেয়েটি কি সাবলীলভাবে বর্তমান সময়ে তার সমবয়সীদের মনের অবস্থা লেখায় তুলে ধরেছে। তার লেখা থেকেও আমরা বন্দিত্ব থেকে মুক্তির আশা করছি আর তাদের জন্য সুন্দর নিরাপদ পৃথিবী উপহার দিতে পারার প্রত্যাশা করছি।



অর্জুন পাল আর শতাব্দী রায়ের দুই বছরের ছোট্ট মেয়ে অর‍্যাহী বাসায় থেকে থেকে বাবার সঙ্গে বর্ণমালা শিখছে আর আমাদের শোনাচ্ছে আশার বাণী।

ছোটদের পাশাপাশি আমরা বড়রা এই বিপদের দিনে কী করছি? সাস্কাতুনে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা তাঁদের সহজাত স্বভাব বা ব্যবসায়ী পলিসি বজায় রেখে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়েছেন কয়েক গুণ। অন্যান্য স্টোরে যখন দাম কমিয়ে সবাইকে সহযোগিতা করছে, তখন বেশি দামে কিনতে হয়েছে, তাই দাম বেড়েছে। এই তথ্য দিয়ে সেই মুনাফালোভী চরিত্র বজায় রেখেছে। তাঁরাও জানেন দেশি মাছ আর সবজির জন্য তাঁদের ওখানে যেতেই হবে। আর এই সুযোগটাকে ভালোভাবেই নিচ্ছেন।

তারপরও সবশেষে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই—

‘এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও

মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও

মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।’