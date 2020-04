প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (কামারকাঠি এন কে ইনস্টিটিউশন) ভর্তির পরই একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম, জীবনে কবি-সাহিত্যিকদের একটি ঈর্ষণীয় অবদান আছে। মাধ্যমিকে ইংরেজি ক্লাসে একদিন ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) সম্পর্কে ধারণা পাই। পরবর্তীকালে অন্যান্য সেশনেও শিক্ষকদের জ্ঞান বিতরণে সাহিত্যিকদের ভূমিকা আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে। যদিও আমি এখন সাহিত্যের ছাত্র নই, কিন্তু সর্বদা কবি-সাহিত্যিকদের জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু মনে হয়।

সুযোগ এলে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের বাসস্থান ভ্রমণ হাতছাড়া করি না। অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি ভ্রমণের একটা সম্ভব সফলতাও আছে, যেটা আপনাকে বইয়ের কল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে আরও বেশি কিছু দিতে পারে। বিখ্যাত দার্শনিক সেইন্ট অগাস্টিন বলেছিলেন, ‘The World is a book and Those Who don't travel read only one page’.



যুক্তরাজ্যে পিএইচডি করতে আসার পর কিছু দর্শনীয় ও এতিহাসিক জায়গা ঘোরার একটা তালিকা করলাম। এর মধ্যে শেক্‌সপিয়ারের বাড়ি উল্লেখযোগ্য। সময় করে একদিন রওনা দিলাম, সঙ্গী আমার সহধর্মিণী ও আমাদের পুত্রী সঞ্জলি। লিডস থেকে স্ট্রাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন (Stratford-upon-avon), যেটা লোকমুখে স্ট্রাটফোর্ড নামেই পরিচিত। বলে রাখা ভালো, লিডস হলো ইংল্যান্ডের উত্তরের একটা শহর। যেখানে আমরা থাকি অর স্ট্রাটফোর্ড হলো শেক্‌সপিয়ারের বাড়ি।



সরাসরি লিডস থেকে স্ট্রাটফোর্ডে যাওয়া যায় না। বার্মিংহাম পর্যন্ত বাসে গেলাম, এরপর সেখান থেকে রেলগাড়িতে স্ট্রাটফোর্ডে। প্রায় এক মাস আগেই টিকিট কেটেছিলাম। কারণ, ভ্রমণের কাছাকাছি সময়ে টিকিটের অনেক কাটতি থাকে ও মূল্য আকাশচুম্বী।



রেলগাড়িতে যখন বার্মিংহাম থেকে স্ট্রাটফোর্ডে যাবেন, তখন পথের দুই পাশের দৃশ্য আপনার মনকে ব্যাকুল করবেই। যুক্তরাজ্যের বা ইউরোপে গ্রামগুলো শহর থেকে সুন্দর। অধিকাংশ স্থানীয় নাগরিকেরা গ্রামেই থাকেন। শহরে কাজের জন্য আসেন আবার প্রতিদিন চলে যান। প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যি সত্যিই আামাদের সোনার বাংলার মতো। রেলের লাইনের দুই পাশে গাছে আপেল ছিল সমানে সমান।

মনের ছবিতে ভেসে উঠল কুড়ুয়ানার পেয়ারাবাগান। উঁচু পাহাড়ে সাদা ভেড়ার পাল, গরু ও ঘোড়ার অবাধ চারণভূমি। মনে হচ্ছিল এ দেখি আমার সোনার জন্মভূমি।



প্রায় এক ঘণ্টা পর কাঙ্ক্ষিত শহর। কিন্তু কবির বাড়ি যে এখনো অনেক দূর। স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে চলে যাই সোজা হোটেল সালামান্ডার (Salamander)। বেলা তখন দুইটার কাছাকাছি। এই হোটেলের মালিকের ইংরেজি উচ্চারণ ব্রিটিশদের থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ছিল। আমি তাঁকে পরিচিতির প্রশ্ন শেষ করার আগেই (Where are…France?), তিনি ফ্রান্স থেকে এসেছে বললেন। তাঁর অসাধারণ আতিথেয়তা আমাদের আশাতীতভাবে মুগ্ধ করেছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম, তিনি আমাদের পূর্বপরিচিত নন। সেবার দিক থেকে হোটেলট ছিল সর্বোত্তম। হোটেল মালিক আমাদের ম্যাপের সাহায্যে ভ্রমণের স্থান কোথায় কী আছে, সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন।

দুপুরের ভোজ শেষে হোটেলের পাশে অ্যাভন নদী দেখতে যাই আমরা। হ্যাঁ, এটাই শেক্‌সপিয়ারের বাড়ির পাশের নদী। জনশ্রুতি আছে, অ্যাভন নদীর পাড় ধরেই শেক্‌সপিয়ার হাঁটতেন, মাছ ধরতেন, জলে ঝাঁপ দিতেন এবং কবিতা লিখতেন। অ্যাভন নদীর প্রস্থ এক শ ফুটের বেশি হবে না। কিন্তু জল টলটলে এবং খরস্রোতা। নদীতে ছিল পানকৌড়ি ও রাজহংসের প্রাচুর্য। আমরা নদীর কিনারে পৌঁছাতেই ওপারের শ্বেতশুভ্ররা নিমেষে আমাদের কাছে এল, মনে হলো আমাদের স্বাগত জানাতেই ছুটে আসা। হ্যাঁ, ওরাই তো আসবে; কারণ, ওরাই যে অ্যাভনের অভিভাবক। পাশে বৃক্ষরাজির সমারোহ ও হাঁটার জন্য প্রশস্ত রাস্তা।

ভ্রমণার্থীদের জন্য হস্তচালিত নৌকায় জলবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা হস্তচালিত ফেরিতে নদী পার হয়েছিলাম একেকজন ৫০ পি (৫৫ টাকা) দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূলোকে সূর্যদেব আলো ছড়ানো কমাতে থাকলেন, এবার যে চন্দ্রদেবের পালা। হঠাৎ কিছু দূরে একটা বড় নৌকায় অনেক মানুষ এবং গানের সুর শুনতে পেলাম। বাংলা নয়, তবে কাছাকাছি। কাছে যেতেই দেখলাম, এরা সবাই পুণ্যার্থী, সিদ্ধিদাতা গণেশপূজার শেষে ঠাকুর অ্যাভন নদীতে বিসর্জন দিতে এসেছেন। দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, এরা সিংহভাগই দক্ষিণ ভারতীয় এবং লেস্টার থেকে এসেছে। কারণ, ঠাকুর বিসর্জনের জন্য অ্যাভনের মতো ভালো জায়গা নাকি ওখানে নেই। অকস্মাৎ ভিনদেশে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শনে মনের পবিত্রতা উচ্চসীমায় পৌঁছাল। রাতের অ্যাভনকে মায়াবী অভিবাদন জানালাম।

পরদিন আমরা টিকিট কেটে শেক্‌সপিয়ারের পুরাতন বাড়িতে ঢুকলাম। এটা তাঁর জন্মস্থান। বাড়ির প্রবেশদ্বারে একজন মানবী স্বাগত জানালেন এবং গৃহের কোথায় কী আছে, সেটা প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে দিলেন। পুরোনো প্রায় ৬০০ বছর আগের ইট-কাঠের বাড়ি। এখনো খুব সুন্দরভাবেই অক্ষত আছে। কবির পিতৃদেব উলের ব্যবসা করতেন এবং ঘরে তাঁর ছাপ এখনো দৃশ্যমান। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে শেক্‌সপিয়ারের আঁতুড়ঘর এবং তাঁর ব্যবহৃত পালঙ্ক ও আসবাব দেখে সেই সময়ের জীবনযাত্রার কিছুটা ধারণা পেলাম। ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির আঙিনায় এসে দেখলাম, শেক্‌সপিয়ারের ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ নাটকের অংশবিশেষ প্রদর্শিত হচ্ছে আর উৎসুক ভ্রমণার্থীরা মনোযোগসহকারে সেটা দেখছেন। আমরাও শামিল হলাম। এটা একটা বড় পাওয়া; কারণ, কবির বাড়ির উঠানেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্রিটিশ নাট্যকার দ্বারা তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, আর সেটা দেখা।



কিছুক্ষণ বাদে বাড়ির চারপাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ভাস্কর্য চোখের সামনে এল। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, শেক্‌সপিয়ারের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! ভাবুন, ওই বাড়িতে যুগল ভাস্কর্য তাঁর একটি ইউরোপিয়ান কোনো এক রাজার এবং অন্যটি রবীন্দ্রনাথের, যিনি বাঙালি কিন্তু শেক্‌সপিয়ারের থেকে প্রায় ৩০০ বছরের অনুজ। ব্রিটিশরা তাঁকে জায়গা দিয়েছে। ভাস্কর্যের কাছে গেলাম, ভাবলাম এবং বুঝলাম, মেধা থাকলে সব জায়গাতেই প্রভাব বিস্তার করা যায়।



এরপর পুরোনো বাড়ি ছেড়ে একই শহরের চ্যাপেল স্ট্রিটে শেক্‌সপিয়ারের নিজের কেনা নতুন বাড়িতে গেলাম। এই বাড়িটা ‘নিউ প্যালেস’ নামে পরিচিত। এই বাড়িটা তিনি নাট্যকার হিসেবে সুখ্যাতি অর্জনের পর ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ পাউন্ড দিয়ে কিনেছিলেন। এই বাড়িতে বসেই তিনি ‘দ্য টেম্পেস্ট’–এর মতো জনপ্রিয় নাটক লিখেছিলেন এবং কৃষিকাজ করতেন ও মেষ পালতেন। তিনি ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল নিউ প্যালেসেই মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁকে ‘হলি ট্রিনিটি চার্চ’–এ পরিবারের অন্য সদস্যদের পাশে সমাধি দেওয়া হয়। যে চার্চটি দর্শনার্থীদের জন্য এখন একটি মূল্যবান জায়গা। শেক্‌সপিয়ারের শারীরিক মৃত্যু হলেও তিনি বিশ্বের সবার কাছেই সমাদৃত ও কালজয়ী।

*লেখক: পিএইচডি গবেষক, লিডস বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য ও সহযোগী অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। skchanda@soc.ku.ac.bd