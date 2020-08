করোনাকালে কলোরাডো ও উটাহ ন্যাশনাল পার্কে

আর্চেস থেকে পরবর্তী গন্তব্য ক্যানিয়নল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্ক, দূরত্ব আর্চেস থেকে মাত্র ৩৫ মিনিট। ক্যানিয়নল্যান্ডসে তিনটা ডিস্ট্রিক্ট আছে, Island in the sky, the needles আর the maze। এদের মধ্যে কেবল আইল্যান্ড ইন দ্য স্কাইতেই সবাই ঘুরে, অন্যগুলোতে যাওয়ার জন্য স্পেশাল গাড়ি লাগে আর সঙ্গে লাগে অনেক অনেক সময়। আইল্যান্ড ইন দা স্কাই যত দূর পারা যায় দেখার প্রত্যয়ে শুরু করলাম। শেফার ওভারলুক ভিজিটর সেন্টারের একদম বিপরীতে। রাস্তা থেকে একটু নেমে ক্যানিয়নের মধ্যে বিকেলের রোদের খেলা দেখে মন ভরে গেল। কিন্তু যেহেতু হাতে ছিল ঘণ্টা চারেক তাই প্রয়োজন থেকে একটু কম সময় থেকে আরেক পয়েন্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, পরের গন্তব্য Buck Canyon Overlook। এখানে ক্যানিয়নের গঠনও কিছুটা ভিন্ন। বাক ক্যানিয়নে কিছুটা সময় থেকে চলে গেলাম গ্র্যান্ড ভিউ পয়েন্ট ওভারলুকে, এখানে সূর্যরশ্মির অবাক করা খেলা দেখলাম চোখ আর মনের সবটুকু দিয়ে। এই পয়েন্ট থেকে নিডল আর মেইজ ডিস্ট্রিক্ট দেখা যায়। এরপর চলে গেলাম Mesa Arch এর কাছে। যদিও মেসা আর্চের সব আইকনিক ছবি সূর্যোদয়ের সময় তোলা কিন্তু আর্চের মধ্য দিয়ে ক্যানিয়নের ওপর অস্তমিত সূর্যের লাল আভা এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। বেশ খানিকটা সময় মেসা আর্চের মধ্য দিয়ে ক্যানিয়ন আর নীল আকাশ দেখে চলে গেলাম Upheaval dome দেখতে, কিন্তু আধা মাইলের এই হাইক বেশ চড়াই-উতরাই পার হতে হবে যেখানে হতে সময় নাই একদম। তাই চলে গেলাম Green river overlook দেখতে। আপহিভাল ডোমের রাস্তা রাউন্ড ট্রিপের ৮ মাইল রাস্তা মোটামুটি বেশ সিস্টেম লস করাল যার ফলশ্রুতিতে গ্রিন রিভার ওভার লুকে পৌঁছানো মাত্রই দেখলাম সূর্য হারিয়ে গেছে এবং সূর্যবিহীন ক্যানিয়নের মধ্যে যতটুকু আলো ছিল সেটার মধ্যেই অপূর্ণতা আর আক্ষেপ নিয়ে শেষ করলাম ক্যানিয়নল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণ। ফেরার পথে ভিজিটর সেন্টারের পার্কিং লটে পূর্ণ চাঁদ আর পরিষ্কার আকাশে তারা দেখতে ভালোই লাগছিল। মনে মনে সারা রাত ক্যানিয়নল্যান্ডসে কাটিয়ে দেওয়ার কথাও ভাবছিলাম কিন্তু একদম একলা এখানে থাকতে মনে টানল না। ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম ফ্রুইটা ভিজিটর সেন্টারে। ক্যানিয়নল্যান্ডস থেকে ফ্রুইটার যাত্রাপথ পৌনে ২ ঘণ্টার মতো, তাই মনে হলো তেমন কঠিন কিছু না। কিন্তু মিনিট ৪০ ড্রাইভ করার পর শরীর খুব বেশি একটা সায় দিল না। রাস্তার পাশেই একটু ভেতরের দিকে পুল ওভার করে একটু খেয়ে ঘুম দিলাম। আর এভাবেই একদিনে দুই ন্যাশনাল পার্ক দেখে ফেললাম।

