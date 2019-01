বাণিজ্য মেলায় প্রতিদিন ১ ঘণ্টার গোল্ডেন আওয়ার ঘোষণা

প্রথমবারের মতো গত সোমবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বাণিজ্য মেলা পরিদর্শন করতে এসেছিলেন জাপানের নাগরিক সনির প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রতিনিধি মি. হিরোমোতো দাইচি। মেলার সনি প্যাভিলিয়নে এসে সনি ব্র্যান্ড ভক্তদের উপচেপড়া ভিড় দেখে তিনি বিস্ময়ে হতভম্ব! সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সনি বাংলাদেশের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করেন। কী করা যায়, সনি ব্র্যান্ডের ভক্তদের জন্য। সনি বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করেই জাপানিজ ভাষায় কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলেন। ফোন কেটে হাসিমুখে বললেন, ‘I have managed a special support from our President Mr. Atsuisi Endo for Sony Lovers in DITF Pavilion.’

সনি ব্র্যান্ড-ভক্তরা গত বৃহস্পতিবার (২৪ জানুয়ারি) থেকে প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্য গোল্ডেন আওয়ার উপভোগ করতে পারবেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত সনি ব্র্যান্ড-ভক্তরা ১৪টি মডেলের সনি টিভিতে নিউ ইয়ার প্রমোশন মূল্যের ওপর সর্বনিম্ন ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সরাসরি গোল্ডেন আওয়ার ডিসকাউন্টে পণ্য কিনতে পারবেন। তবে এ সুযোগ প্রতিদিন প্রতিটি মডেলে সর্বোচ্চ ১০ জন করে ক্রেতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবেন। বাকি ক্রেতাদের পরবর্তী দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

গত সোমবার এ ঘোষণার পর পরই মি. দাইচি পরীক্ষামূলকভাবে নিজেই এক ঘণ্টার জন্য গোল্ডেন আওয়ার ঘোষণা করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে অভূতপূর্ব সাড়া পান। এরই ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বাণিজ্য মেলায় গোল্ডেন আওয়ার অফারের এই বিশেষ কার্যক্রমের। অফার চলাকালে অন্য কোনো ফ্রি উপহার কার্যকর হবে না। প্রেস বিজ্ঞপ্তি