এইচএসসি ২০২২ - অর্থনীতি ২য় পত্র | অধ্যায় ৪ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

ক. ১.৩৭% খ. ২.৩৭%

গ. ৩.৩৭% ঘ. ৪.৩৭%

২২. প্রতিবছর খাদ্য আমদানির পরিমাণ কত?

ক. ২০-৩০ লাখ মেট্রিক টন

খ. ৩০-৪০ লাখ মেট্রিক টন

গ. ৪০-৫০ লাখ মেট্রিক টন

ঘ. ৫০-৬০ লাখ মেট্রিক টন

২৩. টমাস রবার্ট ম্যালথাস কোন দেশের অর্থনীতিবিদ?

ক. ফ্রান্স খ. ইতালি

গ. জাপান ঘ. ইংল্যান্ড

২৪. ‘An Essay on the Principles of population’ গ্রন্থটি কার লেখা?

ক. টিম বার্নাস লি

খ. টমাস রবার্ট ম্যালথাস

গ. এডওয়ার্ড ওয়েস্ট

ঘ. হেনরি সিজউক

২৫. জনসংখ্যার ঘনত্বের সূত্র কোনটি?

ক. DP = TP _ TA

খ. DP = TA _ TP

গ. DP = TP− TA

ঘ. DP = TP×TA

২৬. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বানুযায়ী জনসংখ্যা কীভাবে বাড়ে?

ক. গাণিতিক হারে

খ. জ্যামিতিক হারে

গ. অর্থনৈতিক হারে

ঘ. কাল্পনিক হারে

২৭. ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কত?

ক. ১৯.০২ মিলিয়ন মেট্রিক টন

খ. ২০.৪৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন

গ. ২১.১৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন

ঘ. ২২.০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন

২৮. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ত্রুটিগুলো হলো—

i. মৌলিক তত্ত্বের অভাব

ii. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে অসমর্থ

iii. মাথাপিছু আয়ের সঠিক পরিমাপ অসম্ভব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়—

i. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ

ii. শিক্ষার প্রসার ঘটানো

iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪: ২১.ক ২২.খ ২৩.ঘ ২৪.খ ২৫.ক ২৬.খ ২৭.গ ২৮.ঘ ২৯.ঘ

শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্​, প্রভাষক, কুমিল্লা অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা

