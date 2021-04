এসএসসি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত সিলেবাস: বাংলা ২য় পত্রের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪. পদাশ্রিত নির্দেশক কিসের নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে?

ক. বচনের খ. ব্যক্তি বা বস্তুর

গ. সংখ্যার ঘ. পদের

৫. বাংলায় পদাশ্রিত নির্দেশক ইংরেিজ কোন Definite article এর স্থানীয়?

ক. A এর খ. An এর

গ. The এর ঘ. A, An ও The এর

৬. কিসের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়?

ক. উপসর্গের খ. নির্দেশক সর্বনামের

গ. বচনের ঘ. বাক্যের

৭. কী ভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়?

ক. বচনভেদে খ. লিঙ্গভেদে

গ. অর্থভেদে ঘ. কারকভেদে

সঠিক উত্তর

পদাশ্রিত নির্দেশক: ১. গ ২. খ ৩. খ ৪. খ

৫. গ ৬. খ ৭. ক