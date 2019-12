অনলাইন ও এসএমএসে যেভাবে পরীক্ষার ফল জানবেন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি), ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফল আজ মঙ্গলবার প্রকাশ করা হবে। মন্ত্রণালয়ে বেলা একটায় সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করবে। প্রাথমিক ও জেএসসি পরীক্ষার ফল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও মুঠোফোনের মাধ্যমে জানা যাবে।

ইন্টারনেট ও এসএমএসের মাধ্যমে যেভাবে জানা যাবে ফল: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dpe.gov.bd) ও (http://dperesult.teletalk.com.bd), এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে প্রাথমিক সমাপনীর ফল। এছাড়াও মোবাইল অ্যাপ থেকে জেএসসি-জেডিসির ফলাফল পাওয়া যাবে (www.educationboardresults.gov.bd) এই ঠিকানায়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর ফল জানতে প্রথমে DPE লিখে স্পেস থানা কোড দিয়ে শিক্ষার্থীর রোল নাম্বার লিখতে হবে । এরপর একটি স্পেস দিয়ে পাশের সাল লিখে পাঠাতে হবে যে কোনো মোবাইল থেকে ১৬২২২ নম্বরে। ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীর ফল জানতে প্রথমে EBT লিখে একটি স্পেস দিয়ে শিক্ষার্থীর আইডি লিখতে হবে। এরপর আরো একটি স্পেস দিয়ে পাশের সন লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে।

জেএসসি পরীক্ষার ফল জানতে প্রথমে JSC লিখে একটি স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখতে হবে। এরপর একটি স্পেস দিয়ে রোল নং লিখতে হবে। এরপর আরো একটি স্পেস দিয়ে পাশের সন লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে। জেডিসি পরীক্ষার ফল জানতে প্রথমে JDC লিখে একটি স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখতে হবে। এরপর স্পেস দিয়ে রোল নং লিখতে হবে। এরপর আরো একটি স্পেস দিয়ে পাশের সন লিখে পাঠাতে হবে ১৬২২২ নম্বরে।

এক নজরে জেএসসি ফলাফল:

http://www.educationboardresults.gov.bd

JSC Result SMS Format:

JSC <space> 1st three letters of Education Board Name <space> Roll <space> Year and then send to 16222

For Example: JSC DHA 178348 2019 and then send to 16222

JDC Result SMS Format:

For Example: JDC MAD 456789 2019 and then send to 16222

পিইএসি ফলাফল:

www.dpe.gov.bd or

http://dperesult.teletalk.com.bd/dpe.php

PSC Result SMS Format:

DPE <Space> Thana / Upazilla Code <Space> Roll Number <Space> 2019 and Send to 16222

Ex: DPE 15343 14356 2019 and Send this Message To 16222 Number

PSC Result by SMS With Students ID

DPE <Space) Student ID and Send To 16222

Ex: DPE 1765487673 and Send To 16222 Number.