এসআইয়ের মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

মনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও সাহস নিয়ে ভাইভা বোর্ডের পাশের কক্ষে অপেক্ষা করছি। সিরিয়াল চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে নম্রভাবে কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে বোর্ডের কাছে অনুমতি চাইলাম।

আমি: স্যার আসতে পারি?

বোর্ড: জি, আসুন।

আমি: আসসালামু আলাইকুম স্যার।

বোর্ড: সালাম নিয়ে বসার অনুমতি দিয়ে কাগজপত্রগুলো চাইলেন একজন স্যার। অপর একজন স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পড়ালেখা করেছেন? কোন সাবজেক্ট?

আমি: বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম। স্যার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছি।

বোর্ড: গুড। বলুন, মার্কেটিংয়ের জনক কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

আমি: স্যার, মার্কেটিংয়ের জনক ফিলিপ কর্টলার। তিনি আমেরিকার নাগরিক।

বোর্ড: তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম বলুন।

আমি: স্যার, তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম Principles of Marketing.

বোর্ড: এই বইয়ে তাঁর একজন সহকারী লেখক আছেন, তাঁর নাম জানেন?

আমি: জি, স্যার। গ্রে আর্মস্ট্রং।

বোর্ড: নীল আর্মস্ট্রং কে ছিলেন?

আমি: স্যার, চাঁদে অবতরণকারী প্রথম ব্যক্তি।

বোর্ড: তিনি কবে চাঁদে পা রাখেন?

আমি: ২০ জুলাই, ১৯৬৯ সালে।

বোর্ড: অপর একজন স্যার বললেন, পেছনে তাকান, দেখুন তো কী দেখা যাচ্ছে টেলিভিশনে?

আমি: স্যার, টেলিভিশনের মনিটরে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি দেখা যাচ্ছে।

বোর্ড: বইটি পড়েছেন?

আমি: জি, স্যার।

বোর্ড: বলুন, অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে কত সাল অবধি ঘটনার কথা আছে?

আমি: স্যার, ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনার কথা লেখা আছে।

বোর্ড: এই বইয়ে বঙ্গবন্ধুর একজন রাজনৈতিক গুরুর কথা বলা আছে। কার কথা বলেছেন, বলতে পারবেন?

আমি: জি স্যার। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

বোর্ড: তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

আমি: স্যার, ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩ সালে।

সবশেষে অপর একজন স্যার বললেন, অনুবাদ করুন, আমার বাবা মাঠে কাজ করেন।

আমি: My father works in the field. (বলে রাখি তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে এখানে টেন্স (Tense) ভুল করেছিলাম।

বোর্ড: এবার আসতে পারেন।

আমি: কাগজপত্র নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিয়ে কক্ষ থেকে চলে এলাম।