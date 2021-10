অদেখা চোখে অক্টোবর দুর্ঘটনা ও কিছু ভাবনা

With the silence of the mind there comes another change, a very important one but more difficult to distinguish for sometimes it extends over a number of years and its signs are at first imperceptible; this is what may be called the emergence of a new mode of knowledge and therefore of a new mode of action...SRI Aurobindo, (Sri Aurobindo or The Adventure of Consciousness, P.42).

মনস্তাত্ত্বিক নীরবতা নতুন নতুন পরিবর্তন আনে সমাজ ও রাষ্ট্রে। মানুষের জীবন কঠিন। কেউ হয়তো বলবে না সহজ। আবার কেউ বলবে একেবারে সহজ। কারও উপলব্ধি ভালোমন্দের মিশেলে জীবন। সকাল-বিকেল-রাত্রি-দিন—এ তো চলমান প্রক্রিয়া। ইতিহাস কখনো নিষ্ঠুর। সময়কে বাদ দিয়ে ইতিহাসকে ভাবা যায় না। সময়কে বাদ দিয়ে ইতিহাস অর্থহীন। তবে ইতিহাস কথা বলে নীরবে, বিপ্লব তৈরি করে সময়ে। তখন সময়গুলো হয়ে ওঠে একেকটি স্তম্ভ, হয়ে ওঠে শক্তির আধার; বদলে দেয় সমাজকাঠামো। অন্তরাত্মায় গেয়ে ওঠে একটি ভালোবাসার গান।