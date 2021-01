জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন রচনা প্রতিযোগিতা

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন দ্বিতীয়বারের মতো রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছে। এবার স্কুল-কলেজ (প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) পর্যায়ে ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের সফলতা বা Bangabandhu’s dream and the achievements of Bangladesh’ (শব্দসংখ্যা ১৭৫০-২০০০)।



বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য ‘বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের ভূমিকা বা The role of students and teachers in the emergence of Bangladesh’ (শব্দসংখ্যা ২০০০-২৫০০) রচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে।



প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিজের নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম, ক্লাস বা বিভাগ, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল উল্লেখ করতে হবে। লেখা পাঠাতে হবে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: info@abdur-razzaq-foundation.org অথবা জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন, বাড়ি ৭৫/এ (শাহানা), রোড ১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯। যোগাযোগ: ০১৬৭২ ২৭৫০৫৮ (সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা)। বিজ্ঞপ্তি