শিক্ষা

এমআইএসটিতে প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের পরপরই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবেছবি: এমআইএসটি’র ওয়েব সাইট থেকে নেওয়া।

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতকের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) এমআইএসটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘আগামী ২৭ ডিসেম্বর এমআইএসটির ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতকের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের পরপরই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।’

আরও পড়ুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ফ্রি অনলাইন কোর্স: নেই নিবন্ধন ফি বা সময়সীমা

এর আগে এই শিক্ষা বর্ষে মেডিকেল ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির তারিখ ঘোষণা করেছে।  দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট (বিজ্ঞান), ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিট (মানবিক) এবং ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের (বাণিজ্য) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি অনলাইন কোর্স, ঘরে বসেই শিখুন নতুন দক্ষতা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শিক্ষা থেকে আরও পড়ুন