যুক্তরাজ্যর শেভেনিং স্কলারশিপের আবেদন করবেন যেভাবে

যথেষ্ট ধৈর্য ও সময় নিয়ে অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করাই ভালো। স্টেটমেন্ট অব পারপাস (এসওপি) বৃত্তিপ্রত্যাশীদের বৃত্তি অনেকটা নির্ধারণ করে দেয়। এটা সুলিখিত হওয়া উচিত। ওয়ার্ড লিমিটের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে কিন্তু। নরমালি ১০০-৫০০ শব্দের মধ্যে লিখতে হয়। যে কোর্সে পড়বেন, তা মাথায় রেখে উত্তর লিখবেন। আমি যে তিনবার আবেদন করেছি তখন যে প্রশ্নগুলো ছিল তা চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে— Leadership and influence, Networking, Studying in the UK and Career Plan। আপনার পড়া, কাজ এগুলোকে কেন্দ্র করে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ভালো।

আবেদন সফল হলে আপনার ই-মেইলে ভাইভার জন্য ডাক আসবে। সাধারণ সময়ে ভাইভা ব্রিটিশ হাইকমিশনেই হয়। ভাইভায় সফল বা বিফল, তা-ও ই-মেইলে জানানো হবে। এ পর্যন্ত সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে।

শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়