গুগলে ঠিক ঠিক তথ্য খোঁজার ১০টি কৌশল

৬. কোনো তথ্য নিয়ে সংশয় থাকলে

আপনি হয়তো ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু একটা জানতে চান। তবে সেটা ২০১৫ নাকি ২০১১ বিশ্বকাপ, তা জানেন না। গুগলে খোঁজার সময় সার্চ টার্ম হিসেবে সাল দুটির মধ্যে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে OR লিখে দিন। ছোট হাতের অক্ষরে লিখলে ‘or’ সার্চ টার্মের অংশ হয়ে যাবে। যেমন ‘cricket world cup 2011 OR 2015’।

৭. একই নামে একাধিক ধরনের তথ্য থাকলে

গুগলে তথ্য খোঁজার সুবিধা হলো এর অ্যালগোরিদম এতই উন্নত যে আপনার দরকারি তথ্যটি উপস্থাপন করে। তবে কোনো কোনো সময় অতিরিক্ত তথ্য দেখাতে পারে। যেমন আপনি স্টিভ জবস সম্পর্কে জানতে চান। মার্কিন প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাপল ইনকরপোরেটেডের প্রয়াত সহপ্রতিষ্ঠাতা তিনি। আবার তাঁর সম্পর্কে একই নামে বই আছে, চলচ্চিত্র আছে। একই নামে আবার একটি প্রতিষ্ঠানও হয়েছে। আপনি চান আপনার সার্চ রেজাল্টে বই সম্পর্কে তথ্য থাকবে না, কিন্তু ব্যক্তি স্টিভ জবস ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে তথ্য থাকবে। তাহলে book-এর আগে একটা বিয়োগ চিহ্ন এবং movie-এর আগে একটা যোগ চিহ্ন বসিয়ে দিন। এভাবে লিখুন ‘Steve Jobs -book +movie’।

৮. নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য খোঁজার কৌশল

গুগলে তথ্য খোঁজার একটা সমস্যা হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে কোনো কোনো ওয়েবসাইট সার্চ রেজাল্টে আগে দেখাতে পারে। সেই ওয়েবসাইট সৃষ্টির শুরুতে তৈরি করা হয়েছে, নাকি সাম্প্রতিক, তা তখন গুরুত্ব পায় না। সাম্প্রতিক তথ্য পাওয়ার একটা সুযোগ আছে গুগলে। যখন কিছু সার্চ করা হয়, তখন অন্যান্য অপশনের সঙ্গে Tools নামে একটি বোতাম থাকে সার্চ রেজাল্ট পেজে। টুলসে ক্লিক করলে Any time অর্থাৎ যেকোনো সময়ের তথ্যের অপশন বদলে গত এক ঘণ্টা, এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছর করে দিন। আবার চাইলে নির্দিষ্ট দুটি তারিখের মধ্যে যত তথ্য আছে, সেগুলো দেখতে Custom range-এ ক্লিক করে From ও To ঘরে তারিখ বসিয়ে দিন। তাহলেই ওই সময়ের মধ্যে লেখা ওয়েব পেজগুলো দেখাবে।