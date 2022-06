গোপন তথ্য থাকুক গোপনে

কমান্ড লাইনের জায়গায় যে ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ করতে চান, সেটির নাম লিখে এন্টার চাপতে হবে। এবার পরের কমান্ড হিসেবে ‘notepad’ লেখার পরের অংশে ফাইলের নাম লিখতে হবে। কোলন (: ) চিহ্নের পরের অংশে ফাইলের গোপন নাম লিখে এন্টার চাপতে হবে যা notepad ProthomAlo.txt:frdsmn.txt এর মতো দেখা যাবে। মনে রাখতে হবে, আপনার দেওয়া গোপন নামটি দিয়েই পরবর্তী সময়ে ফাইলটি খুলতে হবে। তাই সতর্কতার সঙ্গে ফাইলের নাম লিখে এন্টার বোতাম চাপলেই ‘Cannot find the…Do you want to create a new file?’ বার্তা দেখা যাবে। ইয়েস অপশন নির্বাচন করলে নোটপ্যাডে নতুন একটি ফাইল চালু হবে। এবার আপনার গোপন তথ্যগুলো লিখে বা পেস্ট করে কি–বোর্ডের CTRL ও S একসঙ্গে চেপে নোটপ্যাডে ফাইলটি সেভ করতে হবে।