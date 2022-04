জিমেইলে তথ্য সংরক্ষণ করবেন যেভাবে

জিমেইল অ্যাকাউন্টের তথ্য সংরক্ষণের জন্য takeout.google.com ঠিকানায় প্রবেশ করে আপনার গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করতে হবে। টেকআউটে লগইন হয়ে গেলে এই পাতার ডান দিকের ওপরে থাকা Deselect all লিংকে ক্লিক করে আগে থেকে নির্বাচিত সব সেবা বাদ দিতে হবে। এবার নিচে এসে Mail বক্সের পাশের টিকচিহ্নে ক্লিক করে All Mail data included নির্বাচন করলেই প্রয়োজনীয় ই–মেইল ডাউনলোড করা যাবে। চাইলে ফোল্ডার নির্বাচন করে একসঙ্গে সব ই–মেইল ডাউনলোড করা যাবে। এ জন্য OK বাটনে ক্লিক করে পেজের একদম নিচে এসে Next step বাটনে ক্লিক করতে হবে।