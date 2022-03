ফেসবুক প্রোফাইল, পেজ ভেরিফাই করবেন কীভাবে

ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট বা পেজ যাচাইয়ের জন্য প্রথমে (https://cutt. ly/NP0 loHZ) ঠিকানায় যেতে হবে। এবার ‘Verify your page or profile’ অপশন থেকে আপনার পছন্দমতো ‘Profile’ বা ‘page’ নির্বাচন করতে হবে। এবার যে প্রোফাইল যাচাই করতে, চান সেটির লিংক লিখতে হবে। এ জন্য ফেসবুকে আপনার প্রোফাইলে ক্লিক করলে ব্রাউজারের ইউআরএলে যে লিংক দেখা যায়, তা (www.facebook. com/.......) লিখতে হবে। পেজের জন্য নির্দিষ্ট পেজের লিংক দিতে হবে। তবে এ জন্য আপনাকে অবশ্যই পেজটির অ্যাডমিন হতে হবে। এবার ‘Select a category for the Page or profile’ থেকে যে অ্যাকাউন্ট বা পেজ যাচাই করতে চান, সেটির বিভাগ নির্বাচন করতে হবে। এরপর ‘Which country is this entity from?’অপশন থেকে আপনি কোন দেশে বসবাস করেন, তা নির্বাচন করে ‘Please attach a photo of your ID’ অপশনে জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স, আয়কর সনদসহ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে ফেসবুকের কাছে আবেদন করতে হবে।