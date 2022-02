ল্যাপটপের ব্যাটারি ভালো আছে তো

ল্যাপটপের ব্যাটারির ক্ষমতা জানার জন্য একসঙ্গে Windows Key এবং R চাপুন। রান উইন্ডো চালু হলে cmd লিখে এন্টার বাটন চাপুন বা OK ক্লিক করুন। কমান্ড উইন্ডো চালু হলে powercfg /batteryreport /output “C: attery-report. html” লিখে এন্টার চাপুন। কমান্ডটি চালু হলে Battery life report saved to file path C: attery-report. html. এই বার্তাটি দেখা যাবে। এবার C: attery-report. html লোকেশনে আপনার কম্পিউটারের সি ড্রাইভে battery-report. html নামে একটি ফাইল সেভ হয়ে যাবে। ফাইলটিতে ক্লিক করে যেকোনো ব্রাউজার দিয়ে খুললেই ল্যাপটপের ব্যাটারির সব তথ্য মিলবে। যেমন Installed batteries সেকশনে ব্যাটারির নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের তথ্যসহ বিভিন্ন কারিগরি তথ্য জানা যাবে।