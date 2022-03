স্মার্টফোনের ব্যাটারির চার্জ দ্রুত শেষ করে যে অ্যাপগুলো

যেকোনো ভিডিও অ্যাপ ব্যবহারের সময় ব্যাটারি বেশি খরচ হয়। ব্যাটারি বেশি খরচ করা অ্যাপগুলোর তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে নেটফ্লিক্স। নতুন সিনেমা বা সিরিজের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্যও সব সময় স্মার্টফোনে চালু থাকে নেটফ্লিক্স অ্যাপ। ফলে স্মার্টফোনের ব্যাটারি বেশি খরচ হয়।

ইন্টারনেটের গতি বেশি থাকায় অনেকেই ইউটিউবে দীর্ঘক্ষণ ভিডিও দেখেন। কিন্তু অনলাইন থেকে সরাসরি ভিডিও প্রদর্শন করায় স্মার্টফোনের ব্যাটারি দ্রুত শেষ করে ইউটিউব। তবে ইউটিউব ব্যবহারের সময় কমিয়ে ব্যাটারি বাঁচানো সম্ভব। ইউটিউবের Remind me to take a break ফিচারটি ব্যবহার করে স্মার্টফোনের ব্যাটারি বাঁচানোর সুযোগ মিলে থাকে।