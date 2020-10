কৃষ্ণগহ্বর: মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও প্রকৃতিবিষয়ক একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা

বিগ ব্যাং তত্ত্বানুসারে, ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে আমাদের মহাবিশ্ব একটি অতিপরমাণুর (Super Atom) আকারে ছিল, যা ছিল খুব ঘন ও উত্তপ্ত। এর ঠিক আগের অবস্থাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সিঙ্গুলারিটি কী? সিঙ্গুলারিটি হচ্ছে একটি বিশেষ বিন্দু, যা আমাদের প্রচলিত পদার্থবিদ্যা বোঝার ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে।

সিঙ্গুলারিটিতে মৌলিক রাশিগুলোর (বেগ, ঘনত্ব, সময়, দৈর্ঘ্য বা আকৃতি) কোনো গাণিতিক সসীম মান থাকে না। সহজ অর্থে, The relevant quantities either become 'zero' or infinite with nothing in between in a mathematical sense.

গণিতে যেমন একটি বিন্দুর অবস্থান ছাড়া আর কোনো ধর্ম নেই, তেমনি শূন্যমাত্রিক সিঙ্গুলারিটিও। তবে জ্যোতির্বিদ্যার এই বিন্দুর একটি সসীম ভর আছে! সিঙ্গুলারিটির ঘনত্ব অসীম; কেননা, সসীম ভর একেবারে বলতে গেলে শূন্য আয়তনে সংকুচিত হয়। এই অসীম ঘনত্বের অঞ্চলকেই বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এই অসীম ঘনত্বের বিন্দুর জন্য স্থান-কাল-পাত্রের বক্রতাও হয় অসীম। এখানে সাধারণ পদার্থবিদ্যার কোনো নিয়ম খাটে না। এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো অদ্বৈত বিন্দু। কেন নিয়ম খাটে না, তা বুঝতে হলে প্ল্যাঙ্কের একক সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে! পদার্থবিজ্ঞানে প্ল্যাঙ্কের ইউনিট (প্ল্যাঙ্ক একক) একটি ব্যবস্থা, যেখানে চিরাচরিত পদার্থবিদ্যার ধ্যানধারণা কার্যত অচল হয়ে যায়।