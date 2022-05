দশম শ্রেণি - বাংলা ২য় পত্র | পদাশ্রিত নির্দেশক : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (১-১০)

১. পদাশ্রিত নির্দেশক সাধারণত পদের কোথায় বসে?

ক. প্রথমে খ. মাঝে

গ. শেষে ঘ. কোথাও না

২. পদাশ্রিত নির্দেশকের অপর নাম কী?

ক. অনন্বয়ী অব্যয় খ. পদাশ্রিত অব্যয়

গ. পদান্বয়ী অব্যয় ঘ. সমুচ্চয়ী অব্যয়

৩. যে প্রত্যয় কোনো পদের নির্দিষ্টতা বোঝায়, তাকে কী বলে?

ক. সংখ্যা খ. পদাশ্রিত নির্দেশক

গ. লিঙ্গ ঘ. উপসর্গ

৪. পদাশ্রিত নির্দেশক কিসের নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে?

ক. বচনের খ. ব্যক্তি বা বস্তুর

গ. সংখ্যার ঘ. পদের

৫. বাংলায় পদাশ্রিত নির্দেশক বলতে কী বোঝায়?

ক. A কে খ. An কে

গ. The কে ঘ. A, An ও The কে

৬. পদাশ্রিত নির্দেশকের বিভিন্নতা হয় কিসের ভেদে?

ক. ক্রিয়া খ. বাক্য

গ. বচন ঘ. অর্থ

৭. কী ভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়?

ক. বচনভেদে খ. লিঙ্গভেদে

গ. অর্থভেদে ঘ. কারকভেদে

৮. ‘সারাটি বিকেল ওর অপেক্ষায় বসে আছি’—এখানে ‘টি’ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. অর্থপূর্ণভাবে খ. দ্ব্যর্থহীনভাবে

গ. সার্থকভাবে ঘ. নিরর্থকভাবে

৯. ‘সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি’— এখানে ‘সারাটি’ কোন অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. নিরর্থক ভাব খ. অনির্দিষ্টতা

গ. নির্দিষ্টতা ঘ. সামান্যতা

১০. ‘ছেলেটা অঙ্কে কাঁচা’—এখানে ‘টা’ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সমার্থকতা খ. নিরর্থকতা

গ. নির্দিষ্টতা ঘ. অনির্দিষ্টতা

সঠিক উত্তর

পদাশ্রিত নির্দেশক: ১.গ ২.খ ৩.খ ৪.খ ৫.গ ৬.গ ৭.ক ৮.ঘ ৯.ক ১০.গ

মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা