শাহরুখ করতেই চাননি, কাজলও হয়েছিলেন বিরক্ত

“हम तो सब हिंदुस्तान में फ़ेल हुए, तूने लंदन में फ़ेल हो कर दिखा दिया....“मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत है, ये ना कभी बदली है और न कभी बदलेगी...” दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे !!! Proud to be part of this iconic film which completes 25 years today. Yes, your love has been a constant!! A big thank you!! JAI HO!! 🙏😍 DharamvirMalhotra #Pops #25YearsOfDDLJ #DDLJ25 @yrf