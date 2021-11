মহাকাশে যাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন ‘আমার সোনার বাংলা’

আইএসএসে জাপানের একটি গবেষণা মডিউল রয়েছে, যার নাম কিবো। কিবোতে কাজ করে অ্যাস্ট্রোবি নামের একটি রোবট। সহজ করে বললে, এই অ্যাস্ট্রোবির জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করাই আরপিসির প্রতিযোগীদের কাজ।

এনিগমা সিস্টেমসের অন্যতম সদস্য রাজীন বিন ঈসা বলছিলেন, ‘ফাইনাল রাউন্ডে আমাদের প্রোগ্রামটি অ্যাস্ট্রোবিতে ইনস্টল করা হয়। নয়টি দলের প্রোগ্রামের মধ্যে মাত্র দুটি দল পুরো মিশনটি সম্পন্ন করতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে আমরা অন্যতম।’

এই প্রথমবারের মতো আরপিসিতে দেওয়া হলো ‘ক্রু অ্যাওয়ার্ড’, যা জিতে নিয়েছে বাংলাদেশের দল। নিয়ম হলো মিশন শেষে অ্যাস্ট্রোবি রোবটটি প্রতিযোগী দলের পাঠানো একটি বার্তা শোনায়, যা আগে থেকেই রেকর্ড করা থাকে। এনিগমা সিস্টেমসের বার্তা ছিল:

It is an honor to be to operate Astrobee inside the International Space Station. A big milestone for Bangladesh in space research area. This message is for Bangladesh.

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

Mission complete, take care.

Over.

শেষ বার্তায় মাতৃভাষা ব্যবহারের বিষয়টি বেশ ভালো লেগেছে আইএসএসে থাকা মহাকাশচারীদের। আইএসএসের জাপানি মহাকাশচারী আকিহিকো হোশিদে তাই সেরা ক্রু হিসেবে বাংলাদেশের এনিগমা সিস্টেমসের নাম ঘোষণা করেন।

দলনেতা মো. হাসিবুল ইসলাম বলেন, ‘প্রোগ্রামটি মহাকাশ স্টেশন থেকে ইউটিউবে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল। তাই সেখানে যখন আমার মাতৃভাষা বেজে ওঠে, সেটা শুধু আমার নয়, বাংলাদেশের জন্যও গর্বের। বাংলা ভাষাকে মহাকাশে নিতে পেরে আমরা এনিগমা সিস্টেমস সত্যিই আনন্দিত।’