আন্তর্জাতিক সুফি উৎসবে বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক সুফি উৎসবে অংশ নেওয়া বাংলাদেশি শিল্পীরা হলেন আনিশা মেহনাজ, আরিফুল হক, ফায়জুল ইসলাম, হেলাল কাজী, সোহেল আহমেদ ও দেলোয়ার হোসেন। বাংলাদেশি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম, মন্দিরা, একতারা, জিপসি ও ধৌপ।

মিসরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘করোনার প্রকোপ ও সময় স্বল্পতার জন্য এবার বাংলাদেশ থেকে কোনো সাংস্কৃতিক দল কায়রো আন্তর্জাতিক সুফি উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। সে জন্য আমরা এখানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে এ সুফি উৎসবে যোগ দিই।’ তিনি আরও বলেন, ‘সারা বিশ্বে সংঘাতের বিপরীতে সংলাপ, সহাবস্থান ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে শান্তির প্রদীপ প্রজ্জ্বালন করা হয়েছে। ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংগীতের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষ একত্রে সমবেত হয়েছি। আর এ মহত আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হলো Together We Pray, Together We Change the World।’