মাথার মধ্যে কে যেন বলে যাচ্ছে, ‘এনজাইম (enzyme) একধরনের প্রোটিন, যা সেলের জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, যে তার নিজস্ব রূপ পরিবর্তন করে না, শুধু সুনির্দিষ্ট সিগন্যাল গ্রহণ করে রাসায়নিক বিক্রিয়া কাজে সাহায্য করে। আর যদি এনজাইম তার কাজের নিমন্ত্রণ হারায় তবে তা নরমাল সেলের জন্য ক্ষতিকর; বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের কার্যকারিতা ব্যবহার করে ক্যানসার সেলকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়’।

মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে, ‘আমরা মানুষেরা কি একই রূপে এনজাইম না? আমাদের ভালো কাজ দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করি আবার যখন নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন কী করি? আজ এই মুহূর্তে কেন এসব ভাবনা তাকে বিচলিত করছে?

অধ্যাপক সামিন মাহমুদ বলে যাচ্ছেন, ‘how we can use systematic enzymes for cancer treatment…।’ মৌমিতা যতই মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করতে থাকুক তার দুচোখ প্রেজেন্টেশনের স্লাইড পেরিয়ে কখন কোথায় যে নির্গমন করে গেছে, তা রুমভর্তি মানুষের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। অধ্যাপক সামিন মাহমুদের রিসার্চ জানার চেয়ে ব্যক্তি সামিন কীভাবে তার জীবনে এনজাইম হয়ে এসেছিল, তা চিন্তা করতে করতে মৌমিতা কোথায় যেন হারিয়ে গেল!