করোনাকালে কলোরাডো ও উটাহ ন্যাশনাল পার্কে

পেটপূজা করে এবার ফেরার পালা। একটা ছোট ভুল বোঝার জন্য বেশ পপুলার একটা আর্চ মিস করেছি যেটা অনেক পরে বুঝেছি, আর্চের নাম ডাবল আর্চ- আমি ডাবল ও আর্চের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললাম। কি আর করা, ‘সব পেলে নষ্ট জীবন এই গান’ মনে করে ফিরে গেলাম ভিজিটর সেন্টারে। যাওয়ার পথে সূর্যের আলোর খেলা যত দূর পারলাম ক্যামেরাবন্দী করলাম। এভাবেই বেশ তড়িঘড়ি করেই আর্চেস ন্যাশনাল পার্কের ইতি। আর্চেস থেকে পরবর্তী গন্তব্য ক্যানিয়নল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্ক, দূরত্ব আর্চেস থেকে মাত্র ৩৫ মিনিট। ক্যানিয়নল্যান্ডসে তিনটা ডিস্ট্রিক্ট আছে, Island in the sky, the needles আর the maze।