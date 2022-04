জবাবদিহি না থাকলে যা হয়

প্রতি ডোজ করোনার টিকার ক্রয়মূল্য

নেপাল ৩৬২ টাকা

ভারত ৪২৯ টাকা

মালদ্বীপ ৪৪৭ টাকা

মিয়ানমার ৭৭৪ টাকা

শ্রীলঙ্কা ১ হাজার ৪০৯ টাকা

বাংলাদেশ ১ হাজার ৫৮৯ টাকা।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত করোনার টিকা কেনায় ব্যয় করেছে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

অন্যান্য ব্যয়সহ করোনার টিকা কার্যক্রমে ব্যয় করেছে ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

সূত্র: প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০২২

প্রতিদিন এ ধরনের শত শত খবর আমরা পড়ি, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই আমাদের মধ্যে। আমরা ধর্মগ্রন্থ পড়ি, বিজ্ঞান পড়ি, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ ইংরেজি ভাষায় পড়া শব্দের দুটো অর্থ আছে, to study or to read। শুধু পড়লেই হবে না, যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না বুঝি কী বর্ণনা করা হয়েছে এবং কেন, তাহলে কী হবে? ওপরের প্রতি ডোজ করোনার টিকা কিনতে কোন দেশে কত টাকা খরচ হয়েছে শুধু জানব, কিন্তু কোনো ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া দেখাব না। সময়ের সঙ্গে যে ঝড় বয়ে চলেছে, সেগুলোর মূল্যায়ন যদি সঠিকভাবে না করা হয় বা মোকাবিলা না করে অতি সামান্য জিনিসগুলোর দিকে জনগণের নজর কেড়ে নেওয়া হয়, সেটা খুবই অন্যায়।