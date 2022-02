জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসের প্রতিপাদ্য এবং আমাদের গ্রন্থাগার সংস্কৃতি

আমার মনে হয়, সত্যিকার অর্থে গ্রন্থাগার সেবা বলতে যা বোঝায়, আমরা তা এখনো কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমরা কি এখন পর্যন্ত প্রতিটি গ্রাম, ইউনিয়ন কিংবা থানায় গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছাতে পেরেছি? আমরা কি আমাদের নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার সংস্কৃতি দিতে পেরেছি? এখনো আমাদের দেশে অনেক বিদ্যালয় ও কলেজে গ্রন্থাগারকক্ষ পর্যন্ত নেই। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারগুলোকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

গ্রন্থাগার শুধু ভালো ছাত্র তৈরি করে না, ভালো মানুষও হতে শেখায়। আর তাই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমেরিকান বিখ্যাত লেখক সিডনি শেলডন বলেছেন, ‘গ্রন্থাগার সেই শক্তি সঞ্চয় করে, যা আমাদের কল্পনাশক্তিকে জ্বালানি দেয়। গ্রন্থাগার বিশ্বের কাছে আমাদের জানালা খুলে দেয়, নিত্যনতুন অন্বেষণে অনুপ্রাণিত করে এবং আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।’

পৃথিবীর অনেক দেশ পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে তুলেছে অগুনতি গ্রন্থাগার। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত কোনো জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। ‘শিক্ষার বাতিঘর’ বলা হয় গ্রন্থাগারকে। গ্রন্থাগার ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকের পরিপূর্ণ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা তাই প্রতিটি সমাজে অনিবার্য।

গত বছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ‘School librarians should be given “teacher” status’ শিরোনামে দ্য ডেইলি স্টার একটি আর্টিকেল প্রকাশ করে। এরপর গত ২৮ মার্চ ২০২১ সালে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারির মাধ্যমে বাংলাদেশের সব বেসরকারি গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী গ্রন্থাগারিককে ‘শিক্ষক’ মর্যাদা প্রদান করে। আর্টিকেলটি সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মাধ্যমে বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের সহকারী গ্রন্থাগারিকদের দীর্ঘদিনের দাবি ও চাওয়া পূরণ হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে সেই পুরোনো লেখার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা, শিক্ষক মর্যাদার প্রতিফলন, বর্তমান সমস্যা এবং তার সমাধানে আমাদের করণীয় কী, সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।