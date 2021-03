নারী দিবসের ভাবনা–৩

মা, মেয়ের অবদান খাটো করতে কখনোই পারব না। তবে যখনই ভাবি, আমার চোখের জল যাতে দেখতে না হয়, তার জন্য এসব ছেলেদের অবদান কোনোভাবেই খাটো করে দেখতে পারব না।

বন্ধুদের কথাও বাদ দিতে পারি না। পা ভেঙে ক্রাচ নিয়ে ক্লাস করতে দিয়ে আসত বান্ধবীরা পালা করে, আর তারপর টুলগুলো এগিয়ে দিত আমার বন্ধুরাই বসার জন্য। আমার কষ্টের মধ্যে মুখে হাসি ফোটাত তারাই, আগলেও রাখত মমতায়। চোখ বুজে আমি আমার বন্ধুদের বিশ্বাস করি। যেকোনো প্রয়োজনে আমার এই বন্ধুদের অবদান ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। হোক সে শর্ট নোটিশ, দুরূহ কাজ—আমায় দুবার ভাবতে হয়নি ওরা থাকায়!

একলা সময় বা বিপদের দিনে আমার ত্রাণকর্তা হিসেবেই পেয়েছি তাদের।

ভালোবাসি তোমাদের! Thanks for being there.

এমনকি কয়েকবারের সড়ক দুর্ঘটনায় রাস্তায় পড়ে থাকা থেকে যে বা যারা আমায় বারবার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়েছেন, তারা সাধু পুরুষেরাই।

প্রতিটি মেয়ের সাফল্যে হাজারো লোকের সহায়তা লাগে। আমি গর্বিত ও ধন্য যে এসব লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে! তারা আমার ভালোবাসার মানুষ, প্রিয়জন। রক্তের সম্পর্ক থেকে আত্মিক সম্পর্ক—কোনোটির মূল্যই কম নয়। আমার আমি হওয়ার জন্য আমি এদের সবার কাছে ঋণী। এদের সাধুবাদ না জানালে আমার পথচলা মিছে হয়ে যায়। প্রতিটি মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন, সংসার–সমাজে তাদের বেড়ে উঠতে দিন আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবার যোগ্যতায়।