পরবাসে বাংলা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, যে ভাষায় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হচ্ছে, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন করেছে যে ভাষাভাষী মানুষেরা, সেই ভাষা রেখে নিজের ভাষা নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটানোর কী আছে? আদতেই কিছু কি নেই? আজ যদি প্রশ্ন করি পৃথিবীর এমন কোনো জাতি আছে যারা নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য প্রাণ দিতে দ্বিধা করেনি? যারা রক্ত দিয়েই মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার অর্জন করে ইতিহাসে নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছিল? দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই ইতিহাস জানবে না। প্রয়োজন পড়বে না জানার।

ইউনেসকো আয়োজিত ২০২১–এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য, ‘Fostering multilingualism for inclusion in education and society,’ ইউনেসকো বিশ্বাস করে টেকসই সমাজ উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যতা রক্ষণাবেক্ষণ ও তার চর্চার পরিবেশ বজায় রাখা খুবই জরুরি। এতে মূলধারার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি সহজতর হয়, যা বিশ্বব্যাপী একটি শান্তিপ্রিয় সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী প্রথম বাঙালি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করেছিলেন বিদেশি সাহিত্যকে বাংলায় তুলে এনেই। এই ভাষার মাধুর্য এবং এর অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করে তিনি লিখেছিলেন, ‘ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক।’ তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের সব শাখায় বাংলা ব্যবহার করা সম্ভব বলেই দৃঢ়তা প্রকাশ করতেন। সবার আগে মাতৃভাষাকে তিনি স্থান দিতেন, তাঁর মতে, ‘আগে হতে হবে বাংলার শক্ত গাঁথুনি, তারপরে বিদেশি ভাষার গোড়াপত্তন।’ তিনি ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেননি কখনোই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যাঁকে আমরা মহাকবি এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হিসেবে জানি, তিনিও বিদেশ প্রীতির জন্য বাংলা ভাষাকে ত্যাগ করে একদিন দেশের মাটিতেই ফিরে এসেছিলেন এবং বাংলা ভাষার ভান্ডারে তিনি বিবিধ রতন খুঁজে পেয়েছিলেন।

বাঙালি জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির সূতিকাগার রচিত হয়েছিল মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে! বায়ান্নয় জাতিসত্তার যে বীজ রোপণ করা হয়েছিল, সেই বীজ ফুলেফেঁপে অঙ্কুরোদ্‌গম করে ১৯৭১–এ পরিপুষ্ট গাছে পরিণত হলো। আর আমরা ফিরে পেলাম স্বাধীন মুক্ত স্বদেশ ভূমি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের এই যে ইতিহাস তা গৌরবের, ত্যাগের। আমাদের সন্তানদের সেই ত্যাগের ইতিহাস জানা জরুরি। সুতরাং আজকের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি, ইউনেসকো স্বীকৃত মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডের একচ্ছত্র গৌরব যে কেবল বাঙালির, সেই বীজটি ঢুকিয়ে দিতে হবে সন্তানদের মগজে-মননে। অভিভাবক হিসেবে সেই দায় তো আমাদেরই।

দুঃখজনকভাবে সত্য যে আজকাল ভাষা দিবস পালন হয়ে গেছে অনেকটা লৌকিক আচার পালনের মতো। আমাদের করপোরেট বেনিয়ারা নানা ঢঙে পসরা সাজায়, বিজ্ঞাপন বানায়, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি ভাষা দিবসের পণ্যে মুড়ে রাখি নিজেদের, গান করি, স্লোগান দিই, আবৃত্তিও করি। কিন্তু সত্যিকারের রং কি আর মর্মে এসে লাগে? যে রং ছড়িয়ে যাওয়ার কথা ছিল সবখানে? ওই তো একটি দিনই! একটি দিনেই আমরা পান্তা ইলিশের বাঙালি, একটি দিনেই আমরা একুশের বাঙালি।