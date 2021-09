প্যারিসের তুলনা প্যারিস নিজেই

এরপর মেট্রো-১ রেলে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে অবাক হয়ে সামনের দিকে থাকলাম আর নিজের কাছে প্রশ্ন করলাম ট্রেন চলে কিন্তু ড্রাইভার কোথায়? পাশের জনের কাছে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলাম ট্রেনের চালক কোথায়? তিনি বললেন, এ ট্রেন ১৪ নম্বর মেট্রো কম্পিউটারনিয়ন্ত্রিত, চালক ছাড়া চলে। তখন একটি অন্য রকম অনুভূতি। হসে আমার প্রিয় শিক্ষার্থী আলমগীর অভ্যর্থনা জানাতে ও গ্রহণ করতে অপেক্ষায় ছিল।

তারপর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আলমগীরের বাসায় বিশ্রাম নেওয়ার পর পরিকল্পনা অনুসারে বেরিয়ে পড়লাম প্যারিস দেখতে। প্রথমে গন্তব্য ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান জাদুঘর Cit des Sciences et de l'Industrie (City of Science and Industry)। ভবনের প্রাচুর্য দেখে অনেক দূর থেকে যেকোনো পর্যটক ছুটে আসবেন এখানে। তারপর গেলাম প্যারিস শহরের প্রধান আকর্ষণ আইফেল টাওয়ারে। টোর আইফেল স্টেশনে নামার পরই দূর থেকে দেখতে পেলাম সেই স্বপ্নের আইফেল টাওয়ার। যার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের মাধ্যমে। নিজের ভেতরে কেমন যেন শিশুসুলভ আনন্দ অনুভূত হচ্ছিল। আইফেল টাওয়ারের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম পাঁচ মিনিট হেঁটে। সেখানে মিলিত হলাম বাকী উল্ল্যাহর সঙ্গে, যার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্র হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সে পড়ত সাংবাদিকতা বিভাগে আর আমি ইংরেজিতে। যতই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, ততই আইফেল টাওয়ারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। টাওয়ারের প্রায় ২০ হাজার বাতি ও ৩ হাজার প্রজেক্টর পুরো শহরকে করে তোলে অন্য রকম সুন্দর আর বর্ণিল।