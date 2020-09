‘বগ’ এক ভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের সন্ধানে

‘Bog’ কিংবা বাংলায় লিখতে গেলে বগ। হয়তোবা এ শব্দটির সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষ খুব বেশি একটি পরিচিত নয়। তবে আপনি যদি কোনো ইংরেজি অভিধানে ‘Bog’ শব্দটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন যে এর অর্থ দেওয়া হয়েছে এভাবে, ‘An area of wet muddy ground that is too soft to support a heavy body’.

অর্থাৎ বাংলা করলে দাঁড়ায়, কোনো একটি অঞ্চল, যা প্রকৃতপক্ষে ভেজা কিংবা স্যাঁতসেঁতে এবং কাদা দিয়ে তৈরি এবং এ অঞ্চলটি কোনো ভারী বস্তুকে ধরে রাখার জন্য খুব বেশি উপযুক্ত নয়। অর্থাৎ এ অঞ্চলটি বেশ নরমই বলতে হবে।

কোনো কোনো অভিধানে আবার ‘বগ’ বলতে বোঝানো হয়েছে কোনো জলাভূমিকে। অনেক সময় কোনো স্যাঁতসেঁতে ও কর্দমাক্ত ভূমিকে ইঙ্গিত করা হয় এই ‘বগ’ শব্দটি ব্যবহার করে।