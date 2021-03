বসন্ত এসে গেছে

আমি তাঁদের নাচগান উপভোগ করে বৃষ্টিবিলাসে ঘরে ফিরে এলাম! আমার কত কাজ পড়ে আছে—টেম্পারেচার এখনো এই ভালো তো এই ঠান্ডার কারণে জ্যাকেট পরছি, আবার গরম লাগলে শুধুই টি–শার্ট। কাজ খালি পেছাচ্ছে! I can’t wait for my flowers to bloom. Birds are back! Still have to wait for the humming birds! ওরা আমার এত কাছে চলে আসে! নতুন বাসা বানিয়েছে আবার লাল পাখি আমার সামনের পোর্চে দরজার কাছে পটটায়। ওদের খাবার নিয়ে এসে বাচ্চাদের খাওয়ানো দেখতে ভীষণ ভালো লাগে আমার।

হরিণগুলো তো প্রতিদিন আসে। আশপাশে যা পায়, তা–ই খেয়ে যায়—ফুল, ফল সব! পিচ একটাও ভাগে পাই না আমি! আপেল, পেয়ারাও হচ্ছে না।

Weeping Willow–রও পাতাগুলো খেয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে যায়।