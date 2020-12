- মিস সায়েন্স ক্লাসে তো বলেছে পেঁয়াজ একটা বাল্ব। আমি দেখতে চাইছিলাম মাটির নিচে কীভাবে পেঁয়াজে আলো জ্বলে!

শুনে আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না।

প্যারেন্টস ইভিনিংয়ে ব্যাপারটা উল্লেখ করতেই মিস ভুরু কুঁচকে বললেন,

- He is very intelligent but still he needs to abide by the rules!

কারে কী বোঝাই!

ক্লাসের অন্য সব বাচ্চার মায়েরা আমাকে বেশ ভালোভাবে চিনে গেল। এই সেই মা, যার ছেলে প্রতিদিন আজব কাণ্ডকারখানা করে বেড়ায়। আমার প্রতিবেশী ভাবির মেয়ে একই ক্লাসে পড়ে। আমরা একসঙ্গেই যেতাম ওদের স্কুল থেকে আনতে। ভাবি আমার থেকে বেশ লম্বা। আমি জ্যাকেটে মুখ ঢেকে ওনার পেছনে লুকানোর চেষ্টা করতাম কিন্তু মিস ঠিকই আমাকে খুঁজে বের করতেন আর অদ্ভুত সব অভিযোগ করতেন!

একদিন স্কুল থেকে এসে সে সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বললাম,

- কাপড় চেঞ্জ করে খেতে আসো।

সে বলল,

- কিছু খাব না!

আমি বললাম,

- কেন বাবা? শরীর খারাপ লাগছে?

ছেলে বলল,

- না মা! I am in love!