যুদ্ধদিনে ব্রিটেন

ভিআইপি ফ্লাইটটি সাইপ্রাস ও ওমানের ব্রিটিশ বেইসে জ্বালানি বিরতি নিয়ে ১৩ ঘণ্টায় দিল্লি পৌঁছায় ১০ জানুয়ারি সকালবেলায়। ডিপ্লোম্যাট ব্যানার্জি সেই ১৩ ঘণ্টাকে তাঁর দীর্ঘ ডিপ্লমেটিক ক্যরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মিশন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পাশের সিটে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর আলোচনার সব না বললেও অনেক স্মৃতিচারণ তিনি করেছেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারে ২০১৩ সালে। আর তাই প্রকাশিত বইয়ে ‘India, Mujibur Rahman, Bangladesh Liberation & Pakistan-a political treatise’।

ওমানে বিরতি দিয়ে বিমান যখন আবার আকাশে, জানালা দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে, তখন বঙ্গবন্ধুকে বিমানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ‘আমার সোনার বাংলা’ গাইতে দেখে তিনিও দাঁড়িয়ে পড়েন, বঙ্গবন্ধু তখন তাঁকেও গাইতে বলেন। গভীর আবেগে দুই বাংলার দুই বাঙালি ‘আমার সোনার বাংলা’ গান। শেষে বঙ্গবন্ধু শশাঙ্ক ব্যানার্জিকে কেমন হবে জিজ্ঞেস করলে তিনি বুঝে নেন যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হতে যাচ্ছেন দুটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মোহিত করে ভারতের এই কূটনীতিককে তাঁর জন্য একটা কাজ করার অনুরোধ করে বলেন যে, তাঁর চাওয়া যেন ভারতীয় সেনাবাহিনী মার্চেই বাংলাদেশ থেকে ফিরে যায়, এই বার্তা যেন ব্যানার্জি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মিটিংয়ে বসার আগেই জানিয়ে রাখেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ভারতীয় সৈন্য ফিরে গেলেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন। তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ফেরত যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছিল জুনে, ৬ মাস পর।

দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট) ১০ জানুয়ারি সকালে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর স্মরণ করেন তাঁর নিজের মানুষকে। ‘My people have traversed centuries. When I was taken away from my people, they wept, when I was held in captivity, they fought, and now when I go back to them, they are victorious.’ ইংরেজিতে সেই ভাষণ লিখেছিলেন বাংলাদেশের কূটনৈতিক ফারুক চৌধুরী। প্রধান প্রটোকল অফিসার হিসেবে তিনি আব্দুস সামাদ আজাদের সঙ্গে দিল্লিতে ছিলেন।

পালাম বিমানবন্দরে সংবর্ধনার পর বঙ্গবন্ধুর বৈঠক হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। রাজহংস বিমানে বঙ্গবন্ধুসহ সহযাত্রীদের মালামাল তুলে রাখা হয়। দুপুরে কলকাতা হয়ে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা পৌঁছানোর সবকিছু প্রস্তুত। বৈঠক চলার সময় বাইরে ফারুক চৌধুরী কথা বলছেন ভারতের প্রধান প্রটোকল অফিসার মাহবুব খানের সঙ্গে। এমন সময় বৈঠকে মাহবুব খানের ডাক পড়। বের হয়ে মাহবুব খান বলেন যে সফরসূচি পুরোটাই বদল হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশে ফিরতে চান, কলকাতাবাসীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এবং তিনি শিগগিরই কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে এসে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবেন। আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সম্মান করে তাঁর ফেরার জন্য যে বিমান দিয়েছেন, তা মাঝপথে ফিরিয়ে দিতে চান না, ব্রিটিশ বিমানেই তিনি ঢাকা পৌঁছাতে চান। মাহবুব খান ফারুক চৌধুরীকে বলেন যে, তিনি পালাম বিমানবন্দরকে জানাচ্ছেন সব ব্যবস্থা নিতে। আর ফারুক চৌধুরী যেন ব্রিটিশ কমেট জেটের ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণে কোনো সমস্যা হবে কি না, তা দেখেন। কারণ যুদ্ধে ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফারুক চৌধুরী তখন দিল্লির ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে ফোন করে বিস্তারিত বলেন এবং হাইকমিশনার দ্রুত খোঁজ নিয়ে জানান যে ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়েতে ব্রিটিশ কমেট অবতরণে কোনো সমস্যা হবে না।

সেদিন দুপুরেই ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশ সিলভার কমেট বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অবতরণ করে ঢাকা বিমানবন্দরে। লাখ লাখ জনতা জয়বাংলা স্লোগানে তাঁদের প্রিয় নেতাকে বরণ করে নেন।