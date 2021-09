লিখিত পরীক্ষা দিয়ে বিয়ে–৩য় পর্ব

ইমু ভাই, দেখেন, মেয়েটার লজ্জা পাওয়া চেহারাটা কত কিউট না? আমি কিছুই বললাম না। অবাক হয়ে রিমার কথা শুনলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম, বিচ্ছু এই মেয়েটার পাগলামি কেন জানি এখন আমার ভালো লাগছে।

রিমা ড্রাইভারকে বলল, ভাই আপনার কাছে ‘হিপ ডোন্ট লাই’ গানটি আছে? ড্রাইভার সাহেব নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল। ওকে, সমস্যা নেই। আপনি গাড়ি চালান। আমি আমার ফোন থেকে গানটি ছাড়ছি। রিমা তার ফোন থেকে গানটি ব্লুটুথ কানেকশনে গাড়ির স্পিকারে ছাড়ল।

Oh, baby, when you talk like that

You make a woman go mad

… … … … …

… … … … …

You know my hip don’t lie...